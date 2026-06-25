Καλλιθέα: Αρνούνται ότι ήταν οπαδικό επεισόδιο οι εμπλεκόμενοι - Συνελήφθη ο δολοφόνος του νεαρού

Κατασχέθηκε το μαχαίρι της επίθεσης και μία φανέλα που εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανή σύνδεση με τον δράστη ή άλλους εμπλεκόμενους

Κατερίνα Ρίστα

Καλλιθέα: Αρνούνται ότι ήταν οπαδικό επεισόδιο οι εμπλεκόμενοι - Συνελήφθη ο δολοφόνος του νεαρού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Καλλιθέα σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν νεαρό που δέχθηκε θανάσιμο μαχαιριά.
  • Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια.
  • Συνελήφθη το άτομο που φέρεται να προκάλεσε το θανάσιμο χτύπημα με το μαχαίρι.
  • Κατασχέθηκε το μαχαίρι της επίθεσης και μία φανέλα που εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανή σύνδεση με τον δράστη ή άλλους εμπλεκόμενους.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συλλογή μαρτυριών και υλικού από κάμερες ασφαλείας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.
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Νέα αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με θύμα έναν νεαρό, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμο χτύπημα με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ ομάδας νεαρών.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με περιστατικά που στο παρελθόν έχουν συνδεθεί με οπαδικά κίνητρα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της συμπλοκής. Για τον λόγο αυτό, την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα σε προσαγωγές ατόμων.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι η μία παρέα που βρισκόταν στην πλατεία, καθώς και τρία άτομα από την άλλη παρέα που πιθανολογείται ότι ειδοποίησαν πέντε άτομα με ΙΧ, τα οποία μετέβησαν στο σημείο της συμπλοκής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει παραδεχθεί κανένας από τους εμπλεκόμενους ότι η συμπλοκή είχε οπαδικά κίνητρα.

Από τις έρευνες προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του ατόμου που φέρεται να κατάφερε το μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι. Όσον αφορά στον νεκρό, δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίησή του.

Κατά τις έρευνες στον τόπο της συμπλοκής, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ βρέθηκε και μία φανέλα, η οποία αναμένεται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σχετίζεται με τον δράστη ή άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

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