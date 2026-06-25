Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι κι έτρεξαν»

- Υπάρχει πιθανότητα η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Μιχάλης Παπαδάκος

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι κι έτρεξαν»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 17χρονος νεαρός δολοφονήθηκε σε αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, που ξεκίνησε από καβγά ανάμεσα σε ομάδα νεαρών, κυρίως ανηλίκων.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι για να τραυματίσει θανάσιμα το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και υπέκυψε.
  • Μάρτυρες περιέγραψαν έντονο καβγά με ουρλιαχτά πριν την επίθεση και προσπάθειες βοήθειας προς το θύμα που είχαν περιορισμένη επιτυχία.
  • Οι δράστες πέταξαν το μαχαίρι σε παλιό κτίριο και διέφυγαν πριν να φτάσει το ασθενοφόρο, το οποίο καθυστέρησε πάνω από μισή ώρα να φτάσει στο σημείο.
  • Υπάρχει πιθανότητα η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.
Snapshot powered by AI

Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε νεαρούς, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου.

Η συμπλοκή έγινε κοντά στα μεσάνυχτα, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον διακόμισε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί αιμόφυρτο»

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους έντρομους κατοίκους της περιοχής που βγήκαν στα μπαλκόνια και τις αυλές τους, για να δουν τι γίνεται. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά.

Γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, είναι νεαρός». Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε», υποστηρίζοντας ομάδα οπαδών «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός».

Ο αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: «Τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

«Προηγήθηκε καυγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με τα κίνητρα της επίθεσης, η κάτοικος της περιοχής σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η εν λόγω γυναίκα επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. «Η Αστυνομία βρήκε και το μαχαίρι εκεί, το είχαν πετάξει σε ένα παλιό κτίριο. Πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν να φύγουν» κατέληξε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00WHAT THE FACT

Σταμάτησαν οδηγό για έλεγχο και έμειναν άφωνοι: Είχε 34 ανοιχτά κουτιά μπύρας στο αυτοκίνητο

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Με τη SEAJETS, οι Σποράδες γίνονται η πιο εύκολη και γρήγορη απόδραση του καλοκαιριού

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι κι έτρεξαν - Ήταν οπαδικό επεισόδιο»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Bενεζουέλα: Η στιγμή που κατέρρευσε η οροφή στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ»

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 3,65 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο – Πάνω από τους στόχους ο προϋπολογισμός

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Peaq είναι η νέα επταθέσια ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

09:30WHAT THE FACT

Το «Σπαθί του Ουρανού»: Αυτό είναι το ψηλότερο δέντρο των 1.000 ετών που σχίζει τα σύννεφα

09:30LIFESTYLE

Λάιονελ Ρίτσι: Διέκοψε συναυλία λόγω αδιαθεσίας στη σκηνή - Ανησυχία για τον 77χρονο τραγουδιστή

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλατφόρμα ΜΙΔΑ: ΕΝΦΙΑ με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά από το 2027 - Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα αναδρομικά

09:20ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόλεμη ζώνη» το Καράκας μετά τους σεισμούς: Σε εθνική αργία «χτύπησε» ο Εγκέλαδος - Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους

09:20ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Rheinmetall

09:08ΚΟΣΜΟΣ

«Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, έπεφταν πράγματα, δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο»: Πολίτες περιγράφουν το χάος που επικράτησε μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάθετος διάδρομος: Ενδιαφέρον για εξαγωγές φυσικού αερίου σε έξι χώρες της ΝΑ Ευρώπης

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Προειδοποιούν τα πλοία να μην διασχίσουν το Ορμούζ χωρίς την άδεια τους

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Σε συναγερμό η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας - Φόβοι ότι θα πληγεί η παραγωγή

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Αρνούνται ότι ήταν οπαδικό επεισόδιο οι εμπλεκόμενοι - Συνελήφθη ο δολοφόνος του νεαρού

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Βενεζουέλα ζει τον απόλυτο εφιάλτη - Φόβοι για 100.000 νεκρούς από τους δύο σεισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:39ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Βενεζουέλα ζει τον απόλυτο εφιάλτη - Φόβοι για 100.000 νεκρούς από τους δύο σεισμούς

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Αρνούνται ότι ήταν οπαδικό επεισόδιο οι εμπλεκόμενοι - Συνελήφθη ο δολοφόνος του νεαρού

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

08:37LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Το χρονικό του τρόμου - Πώς ο 92χρονος έφτασε έξω από το δωμάτιό της με μαχαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Δίδυμος τρόμος στη Βενεζουέλα: Το σπάνιο φαινόμενο που «χτύπησε» με διαφορά 39 δευτερολέπτων

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

06:53WHAT THE FACT

Εμφανίστηκαν ξανά τα «κουνέλια Φρανκενστάιν»: Γιατί βγάζουν «πλοκάμια» στο κεφάλι και το πρόσωπο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

06:50LIFESTYLE

Αλλαγή σκυτάλης στην ενημέρωση – Ποιες εκπομπές αποχαιρετούν, ποιες έρχονται

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

09:20ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόλεμη ζώνη» το Καράκας μετά τους σεισμούς: Σε εθνική αργία «χτύπησε» ο Εγκέλαδος - Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ