Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι κι έτρεξαν»

Snapshot Ένας 17χρονος νεαρός δολοφονήθηκε σε αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, που ξεκίνησε από καβγά ανάμεσα σε ομάδα νεαρών, κυρίως ανηλίκων.

Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι για να τραυματίσει θανάσιμα το θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και υπέκυψε.

Μάρτυρες περιέγραψαν έντονο καβγά με ουρλιαχτά πριν την επίθεση και προσπάθειες βοήθειας προς το θύμα που είχαν περιορισμένη επιτυχία.

Οι δράστες πέταξαν το μαχαίρι σε παλιό κτίριο και διέφυγαν πριν να φτάσει το ασθενοφόρο, το οποίο καθυστέρησε πάνω από μισή ώρα να φτάσει στο σημείο.

Υπάρχει πιθανότητα η επίθεση να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Snapshot powered by AI

Αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε νεαρούς, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου.

Η συμπλοκή έγινε κοντά στα μεσάνυχτα, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον διακόμισε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί αιμόφυρτο»

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους έντρομους κατοίκους της περιοχής που βγήκαν στα μπαλκόνια και τις αυλές τους, για να δουν τι γίνεται. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά.

Γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, είναι νεαρός». Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε», υποστηρίζοντας ομάδα οπαδών «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός».

Ο αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: «Τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

«Προηγήθηκε καυγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με τα κίνητρα της επίθεσης, η κάτοικος της περιοχής σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η εν λόγω γυναίκα επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. «Η Αστυνομία βρήκε και το μαχαίρι εκεί, το είχαν πετάξει σε ένα παλιό κτίριο. Πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν να φύγουν» κατέληξε.