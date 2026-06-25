Καλλιθέα: Ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου - Οπαδοί της ίδιας ομάδας οι εμπλεκόμενοι

Ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου οπαδού στην Καλλιθέα ότι σκότωσε τον συνοπαδό του, ύστερα από συμπλοκή που είχαν ομάδες νεαρών.

Δράστης και θύμα, αμφότεροι ανήλικοι συνεπλάκησαν γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης σε πάρκο στην Καλλιθέα. Στη συμπλοκή μετείχαν περίπου 15 άτομα, με τις Αρχές να έχουν συλλάβει τους περισσότερους εκ των εμπλεκόμενων στον φονικό καυγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οπαδούς της ίδιας ομάδας, που είχαν προσωπικές διαφορές. Ο 17χρονος σκότωσε τον συνομήλικό του καρφώνοντάς του ένα μαχαίρι στο στήθος.

Το νεαρό θύμα κατέληξε επί τόπου και στο Ιπποκράτειο όπου διακομίσθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε κι ένα μαχαίρι, με τις Αρχές να μην γνωρίζουν ακόμα αν πρόκειται για το φονικό όπλο ή για έτερο πολεμοφόδιο των εμπλεκόμενων στον καυγά.