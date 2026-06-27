Αναστάτωση στη Λένορμαν: Κλαδιά έπεσαν στα ηλεκτροφόρα καλώδια του τρόλεϊ λόγω των ισχυρών ανέμων

Αναστάτωση στη Λένορμαν το μεσημέρι του Σαββάτου (27/06), όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώση κλαδιών σε ηλεκτροφόρα καλώδια του τρόλεϊ. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα προσωρινές διακοπές και δυσχέρεια στην κυκλοφορία, ενώ, στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την αποκατάσταση της βλάβης και την απομάκρυνση των κλαδιών.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα της Λένορμαν προς Αθήνα.