Αναστάτωση στη Λένορμαν: Κλαδιά έπεσαν στα ηλεκτροφόρα καλώδια του τρόλεϊ λόγω των ισχυρών ανέμων

Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα της Λένορμαν προς Αθήνα

Σωτήρης Σκουλούδης

Αναστάτωση στη Λένορμαν: Κλαδιά έπεσαν στα ηλεκτροφόρα καλώδια του τρόλεϊ λόγω των ισχυρών ανέμων
NEWSBOMB.GR.
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστάτωση στη Λένορμαν το μεσημέρι του Σαββάτου (27/06), όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώση κλαδιών σε ηλεκτροφόρα καλώδια του τρόλεϊ. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα προσωρινές διακοπές και δυσχέρεια στην κυκλοφορία, ενώ, στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την αποκατάσταση της βλάβης και την απομάκρυνση των κλαδιών.

lenorman-1.jpg
lenorman-3.jpg
lenorman-4.jpg

Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα της Λένορμαν προς Αθήνα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το βιογραφικό «πέθανε» – Η αρχή μίας νέας εποχής στις προσλήψεις και το recruitment

13:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σιδηροδρομική γέφυρα 120 ετών μεταμορφώθηκε σε εντυπωσιακό πολυχώρο εστίασης και πολιτισμού

13:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτροκίνηση: Ο παράγοντας που καθυστερεί την αλλαγή και το στοίχημα της επόμενης πενταετίας – «Αυτός είναι ο μύθος που κυριαρχεί»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Χειροπέδες σε Αυστραλό στο αεροδρόμιο

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι 28 ομάδες που προκρίθηκαν στους «32», οι 12 που αποκλείστηκαν και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ

13:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Όταν οι προπονητές «ξεσπούν» μπροστά στις κάμερες – «Δεν είναι καλή εικόνα»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» στον 26χρονο που λήστευε ηλικιωμένες σε ασανσέρ πολυκατοικιών

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ κατοχυρώθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Λένορμαν: Κλαδιά έπεσαν στα ηλεκτροφόρα καλώδια του τρόλεϊ λόγω των ισχυρών ανέμων

13:00ΥΓΕΙΑ

Ρούχα εγκεκριμένα από δερματολόγους για προστασία του δέρματος από τις ακτίνες UV

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη στο Καστρί Θεσπρωτίας: 86χρονη έβαλε σε σακούλες 180.000 ευρώ - Την έπεισαν ότι αλλάζει νόμισμα η Ελλάδα

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πάνω από 940 νεκροί και 3.400 τραυματίες – Τα νοσοκομεία τελούν σε κατάσταση πολέμου

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό δέος στην Ισπανία: Χάλκινο άρμα 2.500 ετών αποκαλύπτει δεσμούς με την αρχαία Ελλάδα

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δάσος στον Άγιο Βασίλειο Θήβας - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, μήνυμα 112

12:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Βοζίνια πανηγύρισε την πρόκριση με τη μητέρα του – Συγκινητικό βίντεο

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μπήκε επίσημα στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων – Πλουσιότερος από τον βασιλιά Κάρολο

12:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγωνία μετά τον τραυματισμό του Ουγκάρτε – Φόβοι για ρήξη χιαστού

11:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τους νέους – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στην Καβάλα: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν ναυαγοσωστικούς πύργους – Τραυματίστηκε 21χρονη

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ομιλία Τσίπρα στην 1η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ιατροδικαστική ανατρέπει τα πάντα – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

21:10LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Διασκέδασαν σε παραλία της Πάρου με φίλους, λίγες ώρες πριν τον γάμο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τα πρώτα λόγια του 17χρονου όταν είδε αστυνομικούς στο σπίτι του

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Βίντεο από τη συμπλοκή τουριστών σε ξενοδοχείο για μία… ξαπλώστρα – Άνδρας χτυπούσε με μανία 13χρονο κορίτσι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη στο Καστρί Θεσπρωτίας: 86χρονη έβαλε σε σακούλες 180.000 ευρώ - Την έπεισαν ότι αλλάζει νόμισμα η Ελλάδα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Χειροπέδες σε Αυστραλό στο αεροδρόμιο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό της για να αυτοκτονήσει - Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους»

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δάσος στον Άγιο Βασίλειο Θήβας - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, μήνυμα 112

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό δέος στην Ισπανία: Χάλκινο άρμα 2.500 ετών αποκαλύπτει δεσμούς με την αρχαία Ελλάδα

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Άνοδος για τη ΝΔ στο 29,4%, δεύτερη η «ΕΛΑΣ» - Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Λένορμαν: Κλαδιά έπεσαν στα ηλεκτροφόρα καλώδια του τρόλεϊ λόγω των ισχυρών ανέμων

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι 28 ομάδες που προκρίθηκαν στους «32», οι 12 που αποκλείστηκαν και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πελασγία : Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Μεσσηνία: «Κάποιος ήθελε να παραμείνει ο θείος μου εξαφανισμένος» λέει ο ανηψιός

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πάνω από 940 νεκροί και 3.400 τραυματίες – Τα νοσοκομεία τελούν σε κατάσταση πολέμου

13:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Όταν οι προπονητές «ξεσπούν» μπροστά στις κάμερες – «Δεν είναι καλή εικόνα»

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού 150€: «Κλειδώνουν» οι ημερομηνίες για την έκτακτη ενίσχυση – Οι δύο φάσεις καταβολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ