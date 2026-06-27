Ο μεγαλύτερος γιος του Ντουέιν Γουέιντ συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Ο Ζάιρ Γουέιντ, μεγαλύτερος γιος του «θρύλου» των Μαϊάμι Χιτ, Ντουέιν, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι στην Καλιφόρνια.

Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της υπηρεσίας του Μπέρμπανκ, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Ζάιρ Γουέιντ αντιμετωπίζει συνολικά τρεις κατηγορίες· ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος, εγκληματικές απειλές και παράνομη κράτηση, ενώ, έχει εκδοθεί και εντολή προστασίας έκτακτης ανάγκης. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αστυνομία του Μπέρμπανκ ανταποκρίθηκε σε κλήση τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, περίπου στις 05:30, για περιστατικό με γυναίκα που φώναζε σε κατοικία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Ζάιρ Γουέιντ και μία γυναίκα με τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Παρά τους τραυματισμούς της, η γυναίκα δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ, ο Γουέιντ αφέθηκε ελεύθερος αργότερα την ίδια ημέρα μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 δολαρίων.

Ο Ζάιρ Γουέιντ είχε αγωνιστεί στο λύκειο Sierra Canyon στην Καλιφόρνια, όπου είχε λάβει αρκετές υποτροφίες, τις οποίες τελικά απέρριψε για να ακολουθήσει επαγγελματική πορεία. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Salt Lake City Stars της G League, ενώ, πέρασε και από ομάδες του εξωτερικού, σε Νότια Αφρική και Μακάο.