Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Χειροπέδες σε Αυστραλό στο αεροδρόμιο

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για απαγωγή, ανθρωποκτονία και απόκρυψη πτώματος - Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Χειροπέδες σε Αυστραλό στο αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο Suvarnabhumi στη Μπανκόγκ

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  • Συνελήφθη 46χρονος Αυστραλός στην Ταϊλάνδη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία 17χρονης, της σορού της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα.
  • Ο άνδρας συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπανγκόκ ενώ επιχειρούσε να διαφύγει στην Αυστραλία και αρνείται τις κατηγορίες.
  • Οι αρχές εντόπισαν τον ύποπτο μέσω βίντεο ασφαλείας που τον δείχνει να εισέρχεται με τη 17χρονη σε τουριστικό θέρετρο και να φεύγει μόνος, μεταφέροντας βαλίτσα.
  • Η βαλίτσα με τη σορό της κοπέλας βρέθηκε κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές και η σορός έφερε εμφανή τραύματα.
  • Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα νεκροψίας και εργαστηριακών εξετάσεων για την απαγγελία βαριών κατηγοριών στον ύποπτο.
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Στη σύλληψη ενός 46χρονου Αυστραλού υπηκόου προχώρησαν οι αρχές της Ταϊλάνδης, ως βασικού υπόπτου για τη στυγερή δολοφονία μιας 17χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε κλεισμένη μέσα σε βαλίτσα.

Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, την ώρα που επιχειρούσε να αγοράσει εισιτήριο για να διαφύγει στο Περθ της Αυστραλίας. Σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της αστυνομίας της Παταγιά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο 46χρονος τέθηκε υπό κράτηση αμέσως μετά την ανάκριση, αν και ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και ο εντοπισμός της σορού

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο-ντοκουμέντο, ο Αυστραλός διακρίνεται να μπαίνει σε κτίριο του τουριστικού θερέτρου της Παταγιά μαζί με τη 17χρονη Ταϊλανδέζα, τη νύχτα της περασμένης Τετάρτης προς Πέμπτη. Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος άνδρας καταγράφεται να βγαίνει από το κτίριο ολομόναχος, μεταφέροντας με δυσκολία μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία τοποθέτησε στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί εντόπισαν τη βαλίτσα πεταμένη δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές. Στο εσωτερικό της βρέθηκε η σορός της άτυχης κοπέλας, η οποία έφερε εμφανή τραύματα, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Pattaya News.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τώρα τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τα εργαστηριακά ευρήματα, προκειμένου να απαγγείλουν στον 46χρονο βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικό κίνητρο και απόκρυψη πτώματος.

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