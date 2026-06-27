Κώστας Τσουρός: Τέλος η συνεργασία με τον ΣΚΑΪ
Το βελούδινο διαζύγιο των δύο πλευρών
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Η απόφαση ελήφθη και ο Κώστας Τσουρός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με
τον ΣΚΑΪ. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε επαφές και συζητήσεις για το πώς
θα μπορούσαν να πορευτούν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, καθώς ο
παρουσιαστής είχε ενεργό συμβόλαιο με τον σταθμό για έναν ακόμα χρόνο.
Τελικά, λευκός καπνός δεν βγήκε και ο Κώστας Τσουρός με τους ανθρώπους
του ΣΚΑΪ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Εκκρεμούν κάποιες
ακόμα κινήσεις για το τυπικό του πράγματος, ωστόσο ο δημοσιογράφος είναι
ελεύθερος στην τηλεοπτική αγορά.
Να σημειωθεί ότι η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε νωρίτερα για τον Κώστα
Τσουρό, με την εκπομπή «Το ’χουμε». Ο λόγος ήταν η χαμηλή τηλεθέαση.
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