Κώστας Τσουρός: Τέλος η συνεργασία με τον ΣΚΑΪ

Η απόφαση ελήφθη και ο Κώστας Τσουρός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε επαφές και συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαν να πορευτούν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, καθώς ο παρουσιαστής είχε ενεργό συμβόλαιο με τον σταθμό για έναν ακόμα χρόνο. Τελικά, λευκός καπνός δεν βγήκε και ο Κώστας Τσουρός με τους ανθρώπους του ΣΚΑΪ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Εκκρεμούν κάποιες ακόμα κινήσεις για το τυπικό του πράγματος, ωστόσο ο δημοσιογράφος είναι ελεύθερος στην τηλεοπτική αγορά. Να σημειωθεί ότι η φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε νωρίτερα για τον Κώστα Τσουρό, με την εκπομπή «Το ’χουμε». Ο λόγος ήταν η χαμηλή τηλεθέαση.

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