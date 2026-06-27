James Bond σε νέα εποχή: Ποιος θα φορέσει το σμόκιν - Μακρά η λίστα των υποψηφίων

Η ριζική αναδιάρθρωση της παραγωγής και τα κριτήρια που θα κρίνουν τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

James Bond σε νέα εποχή: Ποιος θα φορέσει το σμόκιν - Μακρά η λίστα των υποψηφίων
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  • Η επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με δοκιμαστικές λήψεις να ξεκινούν τον Αύγουστο και στόχο να ολοκληρωθεί η επιλογή μέχρι το τέλος του έτους.
  • Η Amazon ανέλαβε τον έλεγχο της παραγωγής και επέλεξε τον Ντενί Βιλνέβ ως σκηνοθέτη του Bond 26, με νέα παραγωγική ομάδα να ηγείται του franchise.
  • Ο Κάλουμ Τέρνερ θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο, ενώ στη λίστα υποψηφίων περιλαμβάνονται ηθοποιοί όπως ο Χάρις Ντίκινσον, ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο Άαρον Τέιλορ
  • Τζόνσον και ο Χένρι Καβίλ.
  • Η διαδικασία επιλογής έχει περιοριστεί σε τελική λίστα με περίπου πέντε έως επτά ή περισσότερους υποψήφιους, αλλά τα ονόματα παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.
  • Η νέα ταινία James Bond αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή το 2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του πρωταγωνιστή.
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Τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης θητείας του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, ο διάδοχός του δεν έχει βρεθεί ακόμα. Το ερώτημα παραμένει: ποιος θα είναι ο επόμενος 007;

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Deadline, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στην απάντηση. Η διαδικασία των οντισιόν έχει περιοριστεί σε μια τελική λίστα, με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ να βρίσκεται ήδη σε ανοιχτή γραμμή με ορισμένα από τα επικρατέστερα ονόματα. Αν και τα ονόματα αυτά παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, πηγές αναφέρουν ότι οι δοκιμαστικές λήψεις θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο. Ο ακριβής αριθμός των ηθοποιών που παραμένουν στην κούρσα είναι άγνωστος, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο από «πέντε έως επτά» έως και περισσότερους από δέκα. Το στούντιο επιβεβαίωσε επίσημα με δήλωσή του τον Μάιο ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Στόχος της Amazon είναι να έχει κλειδώσει τον νέο Μποντ μέχρι το τέλος του έτους, ώστε η παραγωγή της επόμενης ταινίας να ξεκινήσει το 2027.

Ιστορικά, η ονοματολογία περιλάμβανε μια ευρεία γκάμα ηθοποιών, όπως ο Ίντρις Έλμπα, ο Τζέιμς Νόρτον, ο Θίο Τζέιμς και ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον. Ο Έλμπα θεωρούνταν για καιρό το απόλυτο φαβορί, ενώ ο Τέιλορ-Τζόνσον έμοιαζε κάποια στιγμή ως η πιο σίγουρη επιλογή. Ωστόσο, ο τελευταίος χρόνος έφερε δομικές αλλαγές για το μέλλον του franchise. Η Amazon εξαγόρασε τον δημιουργικό έλεγχο από τους επί χρόνια θεματοφύλακες του Μποντ, Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον. Το τιμόνι της παραγωγής ανέλαβαν οι Ντέιβιντ Χέιμαν (Harry Potter) και Έιμι Πασκάλ (Spider-Man της Sony), ενώ ο Ντενί Βιλνέβ επιλέχθηκε για τη σκηνοθεσία του Bond 26, σε σενάριο του δημιουργού του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ.

Με τα βασικά κομμάτια του παζλ να έχουν πλέον τοποθετηθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά στον πρωταγωνιστή. Αυτή τη στιγμή, όλα τα στοιχήματα δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ, ο οποίος αποτελεί το μεγάλο φαβορί τους τελευταίους έξι μήνες, χωρίς όμως να λείπουν και άλλοι ισχυροί διεκδικητές.

Ακολουθεί η αξιολόγηση των επικρατέστερων υποψηφίων για τον ρόλο του επόμενου πράκτορα 007:

1. Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner): Ο πρωταγωνιστής των Masters of the Air και Fantastic Beasts διαθέτει όλο το πακέτο: γοητεία, χάρισμα και εντυπωσιακή εμφάνιση.

2. Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson): Ο σταρ των ταινιών The Kingsman και Babygirl εκπέμπει όλη την εκλεπτυσμένη κομψότητα που απαιτεί ο ρόλος.

3. Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi): Ο Αυστραλός ηθοποιός βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του, έχοντας εξαργυρώσει την επιτυχία του με σπουδαίους ρόλους και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στο Frankenstein.

4. Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον (Aaron Taylor-Johnson): Έχοντας ήδη υποδυθεί ήρωες δράσης, το πέρασμα στον κόσμο του Μποντ δεν φαντάζει μεγάλο άλμα για εκείνον.

5. Χένρι Καβίλ (Henry Cavill): Αν σχεδίαζε κανείς τον Μποντ στο χαρτί, το αποτέλεσμα θα ήταν ο Χένρι Καβίλ.

6. Πάτρικ Γκίμπσον (Patrick Gibson): Ο άνθρωπος που δάνεισε τη φωνή και την κίνησή του στον νεαρό Μποντ για το εξαιρετικά επιτυχημένο βίντεο-παιχνίδι 007: First Light.

7. Τομ Χόλαντ (Tom Holland): Ο «Spider-Man» του κινηματογράφου έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να υποδυθεί τον διάσημο πράκτορα.

8. Θίο Τζέιμς (Theo James): Ο πρωταγωνιστής της σειράς The Gentlemen του Γκάι Ρίτσι στο Netflix πραγματοποίησε μια ερμηνεία που έμοιαζε με οκτάωρη οντισιόν για τον 007.

9. Τζόναθαν Μπέιλι (Jonathan Bailey): Ο καρδιοκατακτητής των Bridgerton και Wicked κερδίζει διαρκώς έδαφος στις συζητήσεις για τον επόμενο Μποντ.

10. Τζακ Λόουντεν (Jack Lowden): Θα μπορούσε ένας ακόμη Σκωτσέζος να ενσαρκώσει τον διασημότερο κατάσκοπο του κόσμου;

*Με πληροφορίες από gq-magazine.co.uk

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