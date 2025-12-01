Ο Callum Turner το νέο φαβορί για τον ρόλο του «James Bond»

Το κυνήγι για τον επόμενο James Bond «παίρνει φωτιά» — και ο Βρετανός ηθοποιός Callum Turner είναι ξαφνικά το πρόσωπο που όλοι συζητούν για τη διαδοχή του Daniel Craig.

Ο Turner, που έχουμε δει στο «Emma», στο «Fantastic Beasts», στο «The Boys in the Boat» και στη μίνι-σειρά φαινόμενο «Masters of the Air», πέρασε στην κορυφή των αποδόσεων με 7-4, σύμφωνα με τους βρετανικούς bookies και δημοσίευμα της Telegraph. Πίσω του μένουν πλέον τα πολυσυζητημένα ονόματα Aaron Taylor-Johnson (3-1) και Henry Cavill (6-1).

Ο Callum Turner / AP

Η ξαφνική εκτόξευση στις πιθανότητες ίσως να οφείλεται στις πρόσφατες φωτογραφίες του Turner σε διακοπές με τη μνηστή του, Dua Lipa στη Τζαμάικα, στο θρυλικό Goldeneye, το πρώην σπίτι του Ian Fleming όπου γεννήθηκε ο 007.

Ο Callum Turner / AP

Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο δημιουργός του «Peaky Blinders», Steven Knight, γράφει το νέο σενάριο. Οι πληροφορίες θέλουν την Amazon — που πλέον έχει τον πλήρη έλεγχο του franchise — να αναζητά ένα «φρέσκο πρόσωπο» για να περάσει ο Bond στη νέα εποχή, μετά την αποχώρηση του Craig με το «No Time To Die» (2021).

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για το 2028.

