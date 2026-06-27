Μέγκαν Μαρκλ: Το «κρυφό σχέδιο» πίσω από την επιστροφή της στη Βρετανία για την ανάκτηση του κύρους

Γιατί η Μέγκαν και ο Χάρι ποντάρουν στους αγώνες Invictus - Οι προειδοποιήσεις των ειδικών για την αντίδραση της βρετανικής κοινής γνώμης

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μέγκαν Μαρκλ: Το «κρυφό σχέδιο» πίσω από την επιστροφή της στη Βρετανία για την ανάκτηση του κύρους
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο για να παραστεί στην εκδήλωση «One Year To Go» των αγώνων Invictus.
  • Η επίσκεψη αποσκοπεί στην ενίσχυση του κύρους της Μέγκαν και του πρίγκιπα Χάρι, που αντιμετωπίζουν χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας στη Βρετανία.
  • Η Μέγκαν θα φέρει μαζί της τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, για να μειώσει τις αρνητικές κριτικές και να εκμεταλλευτεί την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.
  • Ο βασιλικός αναλυτής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς εκτιμά ότι το ζευγάρι χρησιμοποιεί τους αγώνες Invictus ως μέσο για να τονώσει το στάτους του, λόγω της αποτυχίας τους στο Χόλιγουντ.
  • Ο αρθρογράφος Λι Κόεν προειδοποιεί ότι η επιστροφή της Μέγκαν μπορεί να προκαλέσει αρνητική αντίδραση στο βρετανικό κοινό, εξαιτίας της συμπεριφοράς τους προς την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο.
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Το μεγάλο σχέδιο που κρύβεται πίσω από την απόφαση της Μέγκαν Μαρκλ να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από τέσσερα χρόνια φέρνουν στο φως ειδικοί του βασιλικού ρεπορτάζ. Η Δούκισσα του Σάσσεξ αναμένεται να ταξιδέψει στην πατρίδα του πρίγκιπα Χάρι τον Ιούλιο, προκειμένου το ζευγάρι να παρευρεθεί στην εκδήλωση «One Year To Go» για τους αγώνες Invictus.

Οι αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ, συμπίπτουν χρονικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η δημοτικότητα της Μέγκαν στη Βρετανία παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με βασιλικό αναλυτή, η Δούκισσα έχει καταστρώσει ένα προσεκτικό πλάνο για τη συγκεκριμένη επίσκεψη, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του κύρους της ίδιας και του συζύγου της.

Μιλώντας στη Daily Express, ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι Σάσσεξ δεν κατάφεραν να πετύχουν στο Χόλιγουντ. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός του ταξιδιού: να τονώσουν το στάτους τους, χρησιμοποιώντας τους αγώνες Invictus ως μοχλό πίεσης, πέρα φυσικά από τον προφανή προσωπικό δεσμό που έχει ο Χάρι με τον θεσμό».

Ο Φιτζγουίλιαμς υποστήριξε επιπλέον ότι η Δούκισσα θα έχει μαζί της τα δύο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ως μέσο για να «αποκρούσει» τις αρνητικές κριτικές, εκμεταλλευόμενη την προσοχή των μέσων ενημέρωσης προς όφελός της.

«Η Μέγκαν φέρνει τα παιδιά μαζί της για να αποτρέψει την κριτική. Γνωρίζει καλά ότι τα ποσοστά δημοτικότητάς της βρίσκονται στο 20%, ενώ και τα δικά του, στο 30%, δεν είναι πολύ καλύτερα. Αναμένεται να δούμε πολλά πλάνα του Χάρι, και αναμφίβολα της Μέγκαν με τα παιδιά, καθώς ο ίδιος συνδέεται με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις WellChild και Scotty's Little Soldiers. Η Μέγκαν έχει ένα πλεονέκτημα: όλοι ξέρουν ποια είναι. Ο τύπος μπορεί να της επιτεθεί, αλλά η δημοσιογραφική κάλυψη θα είναι και πάλι τεράστια».

Την ίδια ώρα, ένας ακόμα βασιλικός αναλυτής προειδοποιεί το ζευγάρι για την εικόνα που έχει σχηματίσει η κοινή γνώμη. Ο Λι Κόεν, αρθρογράφος με έδρα τις ΗΠΑ και αναλυτής εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στο περιοδικό Spectator: «Μια ενδεχόμενη επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ μπορεί να πέσει σαν "βόμβα" στο βρετανικό κοινό. Έχει κάψει τις γέφυρες της με την πατρίδα του συζύγου της, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του ζευγαριού απέναντι στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Πολλοί στη Βρετανία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, που έτρεφαν βαθιά εκτίμηση για την εκλιπούσα βασίλισσα και τον σύζυγό της, δεν πρόκειται ούτε να ξεχάσουν ούτε να συγχωρήσουν».

*Με πληροφορίες από express.co.uk

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