Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

Ο δούκας του Σάσεξ σχεδιάζει να επιστρέψει στην Αγγλία με την οικογένειά του, για πρώτη φορά, έπειτα από τέσσερα χρόνια

Ανθή Κουρεντζή

Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / Πηγή: AP

ΚΟΣΜΟΣ
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Σε βασιλική κατοικία φαίνεται ότι θα διαμείνουν στο Ηνωμένο Βασιλείο, κατά την επίσκεψή τους τον επόμενο μήνα ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους.

Το Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει σειρά δημοσιευμάτων που φέρονται να προέρχονται από την «ομάδα των Σάσεξ», σύμφωνα με τα οποία ο δούκας του Σάσεξ σχεδιάζει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν, και τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Daily Mail, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, στον Χάρι και την οικογένειά του έχει προσφερθεί κατάλυμα σε βασιλική ιδιοκτησία, κατά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης επίσκεψης.

Στο παρελθόν, του είχε προσφερθεί διαμονή στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, την οποία είχε απορρίψει, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν αρκετά ασφαλής.

Δεν έχει γίνει σαφές εάν θα του παραχωρηθεί κάποια άλλη βασιλική κατοικία, όπως το Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, το Ουίνδσορ ή το Σάντρινγκχαμ.

Prince Harry,Meghan Markle

Ο πρίγκιπας Χάρι (αριστερά), η Μέγκαν Μαρκλ (δεξιά) / AP

Πιστεύεται ότι το Παλάτι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση στην προσφορά διαμονής για μια πιθανή καλοκαιρινή επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Χάρι φέρεται να ελπίζει πως θα καταφέρει να οργανώσει και μια συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ'.

Ο πρίγκιπας Χάρι σχεδίαζε το ταξίδι εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις πρόσφατα επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά του θα τον συνοδεύσουν μαζί με τη Μέγκαν, έπειτα από διαβεβαιώσεις από το Παλάτι.

Ο ίδιος έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν θεωρεί ασφαλές να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από τη βασιλική οικογένεια το 2020, η οποία οδήγησε στην απώλεια της βασιλικής του προστασίας.

Ο δούκας είχε στο παρελθόν χάσει τη δικαστική μάχη για τις ρυθμίσεις ασφαλείας του, μετά την αφαίρεση της προστασίας αυτής, ενώ είχε δηλώσει ότι δεν θα μπορούσε να φέρει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ στη Βρετανία χωρίς να τους θέσει «σε κίνδυνο».

Φέρεται να ανυπομονεί να συστήσει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ σε φίλους και συγγενείς, αλλά και στη βρετανική κουλτούρα.

Ο βασιλιάς έχει συναντήσει τη μικρότερη εγγονή του, Λίλιμπετ, μόλις μία φορά στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της εκλιπούσας μητέρας του, ενώ ο Χάρι έχει μιλήσει στο παρελθόν για την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με τον πατέρα του μετά τη διάγνωση του Καρόλου με καρκίνο.

Prince Harry,Meghan Markle

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Ο δούκας αναμένεται να παραστεί σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους Αγώνες, τους οποίους ίδρυσε για τραυματίες βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και να στηρίξει τις εναπομείνασες φιλανθρωπικές του οργανώσεις, όπως το WellChild.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος θα είναι ο ρόλος της Μέγκαν στις εκδηλώσεις στο πλευρό του Χάρι, ούτε αν θα παρευρεθούν τα παιδιά τους.

Το ζευγάρι προστατεύει με ιδιαίτερη αυστηρότητα την ιδιωτικότητα του Άρτσι και της Λίλιμπετ, δημοσιεύοντας πολύ σπάνια φωτογραφίες τους — και ακόμη και τότε, τα πρόσωπά τους συνήθως δεν φαίνονται καθαρά.

Θα είναι επίσης το πρώτο ταξίδι της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον Χάρι μετά την επίσκεψή τους στη χώρα με αφορμή τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

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