Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» στον 26χρονο που λήστευε ηλικιωμένες σε ασανσέρ πολυκατοικιών

Παραδέχθηκε τις βίαιες επιθέσεις - Πάνω από 7.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που άρπαξε.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» στον 26χρονο που λήστευε ηλικιωμένες σε ασανσέρ πολυκατοικιών
Αρχείου - In Time
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για σειρά βίαιων ληστειών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών σε κοινόχρηστους χώρους και ασανσέρ πολυκατοικιών.
  • Ο νεαρός ομολόγησε τις πράξεις του, αποδίδοντας την εγκληματική του δράση στον εθισμό του στον τζόγο και τα χρέη που δημιούργησε.
  • Η δράση του εκτεινόταν από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της οποίας διέπραξε τέσσερις ληστείες στο κέντρο της πόλης.
  • Χρησιμοποίησε έντονη σωματική βία που σε ορισμένες περιπτώσεις έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων του.
  • Η αξία των κοσμημάτων και τιμαλφών που αφαίρεσε ξεπερνά τις 7.000 ευρώ.
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 26χρονος που κατηγορείται για σειρά βίαιων ληστειών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός δρούσε με τη μέθοδο του αιφνιδιασμού, παραμονεύοντας τα θύματά του σε κοινόχρηστους χώρους και ασανσέρ πολυκατοικιών.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 26χρονος φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του, αποδίδοντας την εγκληματική του δραστηριότητα στον εθισμό του στον τζόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι έχασε μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει χρέη και να δέχεται απειλές από «άτομα του υποκόσμου». «Αυτό που έκανα είναι άνανδρο και ζητώ συγγνώμη», φέρεται να δήλωσε στους δικαστικούς λειτουργούς, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να αποζημιώσει οικονομικά τα θύματά του.

Σφοδρές επιθέσεις με λεία χιλιάδων ευρώ

Το κατηγορητήριο περιγράφει τη δράση του 26χρονου από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, διάστημα κατά το οποίο διέπραξε τέσσερις ληστείες στο κέντρο της πόλης.

Όπως επισημαίνεται, ο κατηγορούμενος δεν δίσταζε να ασκήσει έντονη σωματική βία. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η σφοδρότητα της επίθεσης ήταν τέτοια που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ηλικιωμένων γυναικών. Η συνολική αξία των τιμαλφών και των κοσμημάτων που κατάφερε να αποσπάσει υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 7.000 ευρώ.

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