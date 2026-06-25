Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο 26χρονος ληστής επιτίθεται σε ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ

Snapshot Ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε βίαια σε ηλικιωμένες γυναίκες για να τους αφαιρέσει κοσμήματα και αντικείμενα αξίας.

Ο δράστης συνελήφθη στις 23 Ιουνίου στην περιοχή των Συκεών μετά από αστυνομικό έλεγχο και προέβαλε αντίσταση.

Φέρεται να διέπραξε τουλάχιστον τέσσερις ληστείες από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, με λεία άνω των 7.000 ευρώ.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακεκριμένες ληστείες κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια. Snapshot powered by AI

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο που αποτυπώνει τη δράση ενός 26χρονου κακοποιού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν δίσταζε να επιτίθεται σε ηλικιωμένες γυναίκες προκειμένου να τους αφαιρέσει κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Ο νεαρός συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (23/6) στην περιοχή των Συκεών. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου φέρεται να προέβαλε αντίσταση, ασκώντας βία σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ενώ επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο 26χρονος φέρεται να διέπραξε τουλάχιστον τέσσερις ληστείες σε βάρος γυναικών το διάστημα από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις Αρχές, εντόπιζε τα θύματά του σε εισόδους ή κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, όπου τους έστηνε ενέδρα, χρησιμοποιούσε σωματική βία και στη συνέχεια αφαιρούσε τα πολύτιμα αντικείμενά τους. Η συνολική αξία της λείας του ξεπερνά τις 7.000 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η βιαιότητα των επιθέσεών του ήταν τέτοια που έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των θυμάτων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Το βίντεο καταγράφει μία από τις επιθέσεις του δράστη σε ηλικιωμένη γυναίκα που μετακινούνταν με τη βοήθεια μπαστουνιού. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε ανελκυστήρα πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο 26χρονος να παραμονεύει στο εσωτερικό του κτιρίου. Μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα εισήλθε στο ασανσέρ, κατέβηκε βιαστικά από τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα του ανελκυστήρα και της επιτέθηκε με σκοπό να τη ληστέψει.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις ληστείας κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.

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