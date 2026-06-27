Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τους νέους

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DeepWisdom, Alex Chenglin Wu μιλάει στο Newsbomb

Σωτήρης Σκουλούδης

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τους νέους
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η Ελλάδα αναδεικνύεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση εργαλείων γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) από τους νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2025.

Τα δεδομένα καταγράφουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό: το 83,5% των νέων στην Ελλάδα δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα αφήνει πίσω της την Εσθονία (82,8%) και την Τσεχία (78,5%), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 63,8%.

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Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DeepWisdom, Alex Chenglin Wu, μιλώντας στο Newsbomb, χαρακτηρίζει το φαινόμενο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει τη στενή σχέση που αναπτύσσει η νέα γενιά με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλή μεταξύ των νεότερων χρηστών, επειδή το 83,5% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών χρησιμοποιεί εργαλεία generative AI κυρίως για προσωπική χρήση και για την εκπαίδευσή του. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζει.

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Σύμφωνα με τον επικεφαλής της DeepWisdom, ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν την ελληνική πρωτιά είναι η έντονη αξιοποίηση των εργαλείων AI από μαθητές και φοιτητές. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον καθημερινά για συγγραφή εργασιών, οργάνωση ιδεών, μεταφράσεις, αναζήτηση πληροφοριών και κατανόηση σύνθετων ακαδημαϊκών κειμένων.

«Περίπου το 39,3% των νέων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την εκπαίδευσή του. Το ποσοστό αυτό είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό της χώρας», επισημαίνει ο Wu.

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Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια εξειδικευμένη τεχνολογία για επαγγελματίες ή προγραμματιστές, αλλά ένα εργαλείο που έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των νέων.

Η «ψηφιακή γενιά» της Ελλάδας αγκαλιάζει την AI

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση. Οι νέοι Έλληνες αξιοποιούν τα εργαλεία AI και για προσωπικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία και δημιουργία περιεχομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Alex Chenglin Wu, το 44,2% των νέων χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για προσωπικούς σκοπούς.

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«Οι νεότερες ηλικίες έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Αλληλεπιδρούν καθημερινά με φίλτρα κοινωνικών δικτύων που βασίζονται στην AI, εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο, αλλά και αλγορίθμους προτάσεων περιεχομένου. Για αυτούς η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη μέρος της καθημερινής εμπειρίας τους», αναφέρει.

Η εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περίπου το 44% των Ελλήνων πολιτών έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην ομάδα των πιο προηγμένων χρηστών AI στην Ευρώπη, μαζί με χώρες όπως η Δανία, η Φινλανδία και η Εσθονία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 32,7% των πολιτών ηλικίας 16 έως 74 ετών δήλωσε ότι χρησιμοποίησε εργαλεία generative AI κατά το τελευταίο τρίμηνο. Ωστόσο, η χρήση τους εξακολουθεί να αφορά κυρίως προσωπικές δραστηριότητες, ενώ η αξιοποίησή τους στην εργασία και στην εκπαίδευση παραμένει χαμηλότερη.

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Η επόμενη πρόκληση για την ελληνική οικονομία

Παρά τη θεαματική διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στους νέους, ο Alex Chenglin Wu υπογραμμίζει ότι το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα βρίσκεται πλέον αλλού.

«Η πρόκληση δεν είναι πλέον η πρόσβαση στην τεχνολογία. Το ζητούμενο είναι πώς θα μετατραπεί αυτή η ευρεία προσωπική χρήση σε συστηματική και παραγωγική αξιοποίηση στον χώρο εργασίας και στην οικονομία», τονίζει. Όπως εξηγεί, η χώρα διαθέτει πλέον μια νέα γενιά που είναι εξοικειωμένη με τα εργαλεία AI σε βαθμό που ξεπερνά κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η εξοικείωση να μετατραπεί σε καινοτομία, επιχειρηματικότητα και παραγωγικότητα.

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