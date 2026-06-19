«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

Από την Amazon έως τη Meta, οι επιχειρήσεις βάζουν όρια στη χρήση AI agents για να συγκρατήσουν τις δαπάνες

Μίλτος Τσεκούρας

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους
ΚΟΣΜΟΣ
7'
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Snapshot
  • Μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, Meta, Walmart και Uber περιορίζουν τη χρήση AI agents για να ελέγξουν το αυξανόμενο κόστος υπολογιστικής ισχύος.
  • Η μετάβαση από σταθερές συνδρομές σε χρέωση βάσει tokens έχει φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με υψηλότερα και πιο άμεσα κόστη για κάθε χρήση AI.
  • Η αύξηση της χρήσης AI agents οδηγεί σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης tokens, προκαλώντας πιέσεις στους προϋπολογισμούς και την ανάγκη για πιο αποδοτικά και φθηνότερα μοντέλα.
  • Επιχειρήσεις όπως η Amazon και η Meta έχουν αλλάξει τα κίνητρα υιοθέτησης της AI, προτρέποντας τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με οικονομική υπευθυνότητα και όχι αλόγιστα.
  • Η Κίνα αποκτά πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό AI μέσω φθηνότερης ενέργειας και πιο αποδοτικών μοντέλων, ενώ μικρότερες εταιρείες προσαρμόζονται για να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους.
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Οι εταιρείες που έσπευσαν να δώσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στους εργαζομένους τους αρχίζουν πλέον να περιορίζουν τη χρήση τους, καθώς το κόστος της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα δοκιμάζει ολοένα περισσότερο τους εταιρικούς προϋπολογισμούς.

Η Amazon, η Walmart, η Cisco, η Uber και η Meta συγκαταλέγονται στις πρώτες επιχειρήσεις που επέβαλαν όρια, απέτρεψαν την αλόγιστη χρήση ή προώθησαν φθηνότερα μοντέλα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση στην εταιρική υιοθέτηση της AI. Καθώς οι εργαζόμενοι περνούν από τα chatbots στους λεγόμενους AI agents, που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες αυτόνομα αλλά απαιτούν πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να σταθμίσουν αν κάθε ερώτημα και κάθε αυτοματοποιημένη ενέργεια δικαιολογεί το κόστος της.

Η πίεση αυτή εντάθηκε μετά τη μετατόπιση ορισμένων εταιρειών, όπως η Anthropic και η OpenAI, από τις σταθερές συνδρομές στη χρέωση βάσει tokens, δηλαδή των μονάδων δεδομένων που επεξεργάζονται τα μοντέλα. Η αλλαγή αυτή έφερε τους πελάτες πιο άμεσα αντιμέτωπους με το κόστος κάθε προτροπής και κάθε αυτοματοποιημένης ροής εργασίας.

«Το κόστος της υπολογιστικής ισχύος αρχίζει πλέον να περνά στο μυαλό τόσο των οικονομικών διευθυντών όσο και των διοικητικών συμβουλίων. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν μάθει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι φθηνή ή δωρεάν, και αυτό σίγουρα δεν ισχύει», δήλωσε ο Costi Perricos, παγκόσμιος επικεφαλής γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στη Deloitte.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι το κόστος έχει αναδειχθεί σε «μεγάλο ζήτημα» για τους πελάτες μέσα στο τρέχον έτος. «Το ζήτημα δεν είχε τεθεί πέρυσι... Οι άνθρωποι ήταν απολύτως ικανοποιημένοι με το ποσό που ξόδευαν», είπε.

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο πρόεδρος και διευθύνων επιχειρησιακός σύμβουλος της Uber, Άντριου ΜακΝτόναλντ, ο οποίος σημείωσε ότι γίνεται ολοένα δυσκολότερο να δικαιολογηθούν οι δαπάνες για tokens τεχνητής νοημοσύνης. «Είναι πολύ δύσκολο να χαράξεις μια ευθεία γραμμή ανάμεσα σε ένα από αυτά τα στοιχεία και στο ότι πλέον παράγουμε περίπου 25% περισσότερες χρήσιμες λειτουργίες για τους καταναλωτές», ανέφερε σε πρόσφατο podcast.

Η Uber έχει ήδη επιβάλει όρια χρήσης, περιορίζοντας τους εργαζομένους στα 1.500 δολάρια τον μήνα σε token για μεμονωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αφού είχε εξαντλήσει ολόκληρο τον προϋπολογισμό της για την AI το 2026 έως τον Απρίλιο. Τον περιορισμό είχε αποκαλύψει πρώτη η Bloomberg.

Η Walmart, από την πλευρά της, περιόρισε τη χρήση του εσωτερικού AI agent της, θέτοντας ανώτατο όριο στον αριθμό των tokens που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι.

Ο Σουρές Κουμάρ, παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογίας της Walmart, είπε ότι η χρήση της πλατφόρμας Code Puppy, για vibe coding, είχε «εκτοξευθεί». «Τώρα είναι μια ευκαιρία για εμάς να κάνουμε ένα βήμα πίσω», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να εντοπίσουν τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία.

Ο Τζετού Πατέλ, πρόεδρος και chief product officer της Cisco, τόνισε ότι οι εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επιθυμία αξιοποίησης της τεχνολογίας για την ανάπτυξη agents και στο κόστος και τη διαθεσιμότητα των tokens.

«Η υποδομή που απαιτείται για έναν agent είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται ένα chatbot», είπε. «Για κάθε άνθρωπο μπορεί να έχεις 10, 100 ή, στην πιο επιθετική εκδοχή, 1.000 agents... Συνεχίζουν να δουλεύουν και αυτό καταναλώνει σημαντικό μέρος της υπολογιστικής ισχύος».

Αναλυτές της Goldman Sachs προέβλεψαν τον περασμένο μήνα ότι η χρήση AI agents θα οδηγήσει σε 24πλάσια αύξηση της κατανάλωσης tokens έως το 2030, εκτιμώντας παράλληλα ότι η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης θα επιδεινώσει την έλλειψη chips μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Προσπάθειες περιορισμού του κόστους

Παρότι η χρήση tokens και οι δαπάνες των επιχειρήσεων για AI συνεχίζουν να αυξάνονται, οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους ενδέχεται να πιέσουν την ανάπτυξη των μεγαλύτερων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, όπως η Anthropic και η OpenAI, οι οποίες σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αργότερα μέσα στη χρονιά με αποτιμήσεις κοντά στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Από τις αρχές του έτους, τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ξεπεράσει τα αμερικανικά σε κατανάλωση tokens, σύμφωνα με στοιχεία της OpenRouter, μιας πλατφόρμας συγκέντρωσης που επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλαπλά μοντέλα AI.

Η φθηνότερη ενέργεια και τα πιο αποδοτικά μοντέλα στην Κίνα έχουν επιτρέψει στα κινεζικά εργαστήρια AI να χρεώνουν λιγότερο από τους κορυφαίους αμερικανικούς ομίλους για tokens, προσφέροντας στη χώρα νέο πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Και οι μικρότερες εταιρείες όμως νιώθουν την πίεση. Η εταιρεία λογισμικού Workato ανέφερε ότι η χρήση AI εκτινάχθηκε αφότου οι 1.300 εργαζόμενοί της άρχισαν να χρησιμοποιούν AI agents το περασμένο καλοκαίρι. «Απογειώθηκε σαν φωτιά, οι άνθρωποι άρχισαν πραγματικά να μετασχηματίζουν τις δουλειές τους με agents», είπε ο επικεφαλής πληροφορικής Κάρτερ Μπους.

Ωστόσο, η εταιρεία αιφνιδιάστηκε όταν η Anthropic την ενέταξε τον Μάιο σε χρέωση βάσει tokens. «Την πρώτη μέρα οι δαπάνες μας αυξήθηκαν επτά φορές και είπα, ωχ, δημιουργήσαμε ένα τέρας», είπε ο Μπους. «Οι εταιρείες [με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα] επιδοτούσαν όλη τη χρήση μας και τώρα όχι πια. Η χρέωση ανά χρήστη σε προστατεύει».

Αντί να περιορίσει την πρόσβαση, ο Μπους προσπαθεί να συγκρατήσει τις δαπάνες και έχει προσαρμόσει τις δις εβδομαδιαίες συνεδρίες επιμόρφωσης για AI ώστε να προωθεί ιδέες εξοικονόμησης κόστους, όπως η προεπιλογή παλαιότερων και φθηνότερων μοντέλων της Anthropic. «Αντί για καινοτομία, ας μιλήσουμε για οικονομική υπευθυνότητα στην AI», είπε.

«Σταματήστε να χρησιμοποιείται AI απλώς για να την χρησιμοποιείται»

Μεγάλες εταιρείες έχουν επίσης αρχίσει να αλλάζουν τα κίνητρα και τα εσωτερικά μηνύματα γύρω από την υιοθέτηση της AI.

Η Amazon προειδοποίησε τους εργαζομένους της τον περασμένο μήνα ότι πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την «AI απλώς για να χρησιμοποιούν AI», αφού μηχανικοί είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν agents μόνο και μόνο για να ανεβαίνουν σε εσωτερικούς πίνακες κατάταξης.

Ο όμιλος αναγκάστηκε να αλλάξει τον τρόπο μέτρησης της υιοθέτησης, προκειμένου να περιορίσει το κόστος που συνδέεται με την κατάχρηση εργαλείων. Ανάλογα μέτρα έλαβε και η Meta τον Απρίλιο.

Τόσο η Amazon όσο και η Meta έχουν αναπτύξει δικά τους μοντέλα, αλλά εξακολουθούν να βασίζονται και σε τρίτους, όπως η Anthropic, για μοντέλα και εργαλεία όπως το Claude Code.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι πλατφόρμες τους προσπαθούν να διατηρήσουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας, κατευθύνοντας τους χρήστες μακριά από τα ακριβά frontier models όταν αυτά δεν είναι αναγκαία και αντικαθιστώντας τα με φθηνότερες εκδοχές.

Η Microsoft και άλλοι πάροχοι πλατφορμών AI, μεταξύ των οποίων η Amazon και η Google, έχουν ήδη παρουσιάσει εργαλεία που δρομολογούν τα ερωτήματα και τις εργασίες των πελατών στο καταλληλότερο μοντέλο από μια σειρά επιλογών που έχει επιλέξει ο ίδιος ο πελάτης, ώστε να ελέγχεται πιο αποτελεσματικά το κόστος.

Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες έχουν ζητήσει από τους εργαζομένους να χρησιμοποιούν μοντέλα ανοιχτού κώδικα, τα οποία μπορούν να λειτουργούν τοπικά στους δικούς τους διακομιστές ή σε προσωπικές συσκευές, μειώνοντας έτσι το κόστος προς τα εργαστήρια AI και τους παρόχους cloud.

Ωστόσο, οι πελάτες εξακολουθούν να ζυγίζουν το αυξημένο κόστος σε σχέση με τις υποσχέσεις που έχουν δώσει στους επενδυτές για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στα οικονομικά τους αποτελέσματα και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων.

«Οι μηχανικοί μας θέλουν περισσότερα tokens... Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε», είπε ο Πατέλ της Cisco.

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