Τηλεφωνική απάτη στο Καστρί Θεσπρωτίας – 86χρονη έχασε περισσότερα από 180.000 ευρώ

Ο δράστης της συστήθηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι επρόκειτο να γίνει αλλαγή νομίσματος, ζητώντας να παραδώσει τα χρήματά της

Μιχάλης Παπαδάκος

Τηλεφωνική απάτη στο Καστρί Θεσπρωτίας – 86χρονη έχασε περισσότερα από 180.000 ευρώ
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 86χρονη γυναίκα στο Καστρί Θεσπρωτίας έχασε περισσότερα από 180.000 ευρώ λόγω τηλεφωνικής απάτης.
  • Ο δράστης της συστήθηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι επρόκειτο να γίνει αλλαγή νομίσματος, ζητώντας να παραδώσει τα χρήματά της.
  • Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες, αφήνοντας τα χρήματα σε σακούλα στην αυλή, όπου τα πήρε συνεργός των δραστών.
  • Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών.
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Μια ολόκληρη περιουσία έχασε από επιτήδειους μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, καθώς κατάφεραν να της αποσπάσουν περισσότερα από 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παθούσα, άγνωστος την πήρε τηλέφωνο και της συστήθηκε ως λογιστής. Της είπε, ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί άμεσα αλλαγή νομίσματος, αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ κι ότι έπρεπε να αντικαταστήσει όλα τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της.

Οι επιτήδειοι φέρονται να κράτησαν τη γυναίκα στη γραμμή, δίνοντάς της συνεχώς οδηγίες και πείθοντάς την πως επρόκειτο για απολύτως νόμιμη και επείγουσα διαδικασία.

Της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε μία σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα και να αφήσει τη σακούλα στην αυλή, όπου – όπως της είπαν – θα περνούσε αρμόδιο πρόσωπο για να τα παραλάβει. Η 86χρονη ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα συνεργός των δραστών να παραλάβει τη σακούλα με τα χρήματα και να εξαφανιστεί.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

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