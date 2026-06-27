Μουντιάλ 2026: Οι 28 που προκρίθηκαν στους «32» οι 12 που αποκλείστηκαν και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ

Snapshot Στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί 28 ομάδες, ενώ 12 έχουν ήδη αποκλειστεί.

Έχουν σχηματιστεί 9 από τα 16 ζευγάρια για τη νοκ

άουτ φάση, με τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια να κρίνονται απόψε.

Τα ζευγάρια της φάσης των «32» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ολλανδία

Μαρόκο, Βραζιλία

Ιαπωνία και Αργεντινή

Πράσινο Ακρωτήρι.

Ομάδες όπως Μεξικό, Βραζιλία, Γερμανία, Γαλλία και Αργεντινή έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη νοκ

άουτ φάση.

Από τους αποκλεισμένους είναι οι Τσεχία, Κατάρ, Τουρκία, Ουρουγουάη και Παναμάς, μεταξύ άλλων. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία έχει μπει η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, καθώς 28 ομάδες έχουν πάρει ήδη το εισιτήριό τους για τη νοκ-άουτ φάση, των «32» της διοργάνωσης.

Αντίθετα, για 12 ομάδες, το ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε κι επιστρέφουν στις βάσεις τους. Πλέον, γνωρίζουμε 9 ζευγάρια από τα 16 ζευγάρια που θα «κονταροχτυπηθούν» για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ απόψε με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής στους ομίλους J, K και L πέφτει τα ξημερώματα της Κυριακής η αυλαία της φάσης των ομίλων.

Απόψε θα βγουν τα 4 τελευταία εισιτήρια για να ολοκληρωθεί το παζλ της διοργάνωσης.

Τα εννιά ζευγάρια της φάσης των «32»

Ολλανδία – Μαρόκο

Βραζιλία – Ιαπωνία

Νότια Αφρική – Καναδάς

ΗΠΑ – Βοσνία

Γερμανία - Παραγουάη

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

Γαλλία - Σουηδία

Αυστραλία - Αίγυπτος

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «32»

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική

2ος όμιλος: Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη

5ος όμιλος: Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος

8ος όμιλος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι

9ος όμιλος: Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη

10ος όμιλος: Αργεντινή

11ος όμιλος: Κολομβία, Πορτογαλία

12ος όμιλος: Αγγλία, Γκάνα

Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί

1ος όμιλος: Τσεχία

2ος όμιλος: Κατάρ

3ος όμιλος: Αϊτή

4ος όμιλος: Τουρκία

5ος όμιλος: Κουρασάο

6ος όμιλος: Τυνησία

7ος όμιλος: Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία

9ος όμιλος: Ιράκ

10ος όμιλος: Ιορδανία

12ος όμιλος: Παναμάς

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