Μουντιάλ 2026: Οι 28 που προκρίθηκαν στους «32» οι 12 που αποκλείστηκαν και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ
Έχουν σχηματιστεί 9 από τα 16 ζευγάρια για τη νοκ-άουτ φάση, με τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια να κρίνονται απόψε.
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- Στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί 28 ομάδες, ενώ 12 έχουν ήδη αποκλειστεί.
- Έχουν σχηματιστεί 9 από τα 16 ζευγάρια για τη νοκ
- άουτ φάση, με τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια να κρίνονται απόψε.
- Τα ζευγάρια της φάσης των «32» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ολλανδία
- Μαρόκο, Βραζιλία
- Ιαπωνία και Αργεντινή
- Πράσινο Ακρωτήρι.
- Ομάδες όπως Μεξικό, Βραζιλία, Γερμανία, Γαλλία και Αργεντινή έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη νοκ
- άουτ φάση.
- Από τους αποκλεισμένους είναι οι Τσεχία, Κατάρ, Τουρκία, Ουρουγουάη και Παναμάς, μεταξύ άλλων.
Στην τελική ευθεία έχει μπει η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, καθώς 28 ομάδες έχουν πάρει ήδη το εισιτήριό τους για τη νοκ-άουτ φάση, των «32» της διοργάνωσης.
Αντίθετα, για 12 ομάδες, το ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε κι επιστρέφουν στις βάσεις τους. Πλέον, γνωρίζουμε 9 ζευγάρια από τα 16 ζευγάρια που θα «κονταροχτυπηθούν» για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ απόψε με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής στους ομίλους J, K και L πέφτει τα ξημερώματα της Κυριακής η αυλαία της φάσης των ομίλων.
Απόψε θα βγουν τα 4 τελευταία εισιτήρια για να ολοκληρωθεί το παζλ της διοργάνωσης.
Τα εννιά ζευγάρια της φάσης των «32»
Ολλανδία – Μαρόκο
Βραζιλία – Ιαπωνία
Νότια Αφρική – Καναδάς
ΗΠΑ – Βοσνία
Γερμανία - Παραγουάη
Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
Γαλλία - Σουηδία
Αυστραλία - Αίγυπτος
Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «32»
1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική
2ος όμιλος: Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη
3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο
4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη
5ος όμιλος: Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός
6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία
7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος
8ος όμιλος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι
9ος όμιλος: Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη
10ος όμιλος: Αργεντινή
11ος όμιλος: Κολομβία, Πορτογαλία
12ος όμιλος: Αγγλία, Γκάνα
Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί
1ος όμιλος: Τσεχία
2ος όμιλος: Κατάρ
3ος όμιλος: Αϊτή
4ος όμιλος: Τουρκία
5ος όμιλος: Κουρασάο
6ος όμιλος: Τυνησία
7ος όμιλος: Νέα Ζηλανδία
8ος όμιλος: Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία
9ος όμιλος: Ιράκ
10ος όμιλος: Ιορδανία
12ος όμιλος: Παναμάς