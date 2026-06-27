Μουντιάλ 2026: Οι 28 που προκρίθηκαν στους «32» οι 12 που αποκλείστηκαν και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ

Έχουν σχηματιστεί 9 από τα 16 ζευγάρια για τη νοκ-άουτ φάση, με τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια να κρίνονται απόψε.

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Οι 28 που προκρίθηκαν στους «32» οι 12 που αποκλείστηκαν και τα ζευγάρια των νοκ-άουτ
AP
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  • Στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί 28 ομάδες, ενώ 12 έχουν ήδη αποκλειστεί.
  • Έχουν σχηματιστεί 9 από τα 16 ζευγάρια για τη νοκ
  • άουτ φάση, με τα υπόλοιπα 4 εισιτήρια να κρίνονται απόψε.
  • Τα ζευγάρια της φάσης των «32» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ολλανδία
  • Μαρόκο, Βραζιλία
  • Ιαπωνία και Αργεντινή
  • Πράσινο Ακρωτήρι.
  • Ομάδες όπως Μεξικό, Βραζιλία, Γερμανία, Γαλλία και Αργεντινή έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη νοκ
  • άουτ φάση.
  • Από τους αποκλεισμένους είναι οι Τσεχία, Κατάρ, Τουρκία, Ουρουγουάη και Παναμάς, μεταξύ άλλων.
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Στην τελική ευθεία έχει μπει η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, καθώς 28 ομάδες έχουν πάρει ήδη το εισιτήριό τους για τη νοκ-άουτ φάση, των «32» της διοργάνωσης.

Αντίθετα, για 12 ομάδες, το ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε κι επιστρέφουν στις βάσεις τους. Πλέον, γνωρίζουμε 9 ζευγάρια από τα 16 ζευγάρια που θα «κονταροχτυπηθούν» για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ απόψε με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής στους ομίλους J, K και L πέφτει τα ξημερώματα της Κυριακής η αυλαία της φάσης των ομίλων.

Απόψε θα βγουν τα 4 τελευταία εισιτήρια για να ολοκληρωθεί το παζλ της διοργάνωσης.

Τα εννιά ζευγάρια της φάσης των «32»

Ολλανδία – Μαρόκο

Βραζιλία – Ιαπωνία

Νότια Αφρική – Καναδάς

ΗΠΑ – Βοσνία

Γερμανία - Παραγουάη

Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

Γαλλία - Σουηδία

Αυστραλία - Αίγυπτος

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη φάση των «32»

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική

2ος όμιλος: Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη

5ος όμιλος: Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος

8ος όμιλος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι

9ος όμιλος: Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη

10ος όμιλος: Αργεντινή

11ος όμιλος: Κολομβία, Πορτογαλία

12ος όμιλος: Αγγλία, Γκάνα

Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί

1ος όμιλος: Τσεχία

2ος όμιλος: Κατάρ

3ος όμιλος: Αϊτή

4ος όμιλος: Τουρκία

5ος όμιλος: Κουρασάο

6ος όμιλος: Τυνησία

7ος όμιλος: Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία

9ος όμιλος: Ιράκ

10ος όμιλος: Ιορδανία

12ος όμιλος: Παναμάς

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