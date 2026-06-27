Μουντιάλ 2026: Ο Βοζίνια πανηγύρισε την πρόκριση με τη μητέρα του – Συγκινητικό βίντεο

Το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε μία ιστορική πρόκριση στα νοκ–άουτ του Μουντιάλ και ο Βοζίνια πανηγύρισε παρέα με τη μητέρα του. Ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας έχει εξελιχθεί στο πρόσωπο της αποστολής μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Η μητέρα του Βοζίνια δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες για την άδεια παραμονής, με αποτέλεσμα να χάσει την πρεμιέρα του θεσμού.

Τελικά, βρέθηκε λύση έπειτα από την παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και παρακολούθησε την αναμέτρηση του Πράσινου Ακρωτηρίου με αντίπαλο την Ουρουγουάη.

Μάλιστα, μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τη Σαουδική Αραβία, ο Βοζίνια πανηγύρισε μαζί της αυτήν την υπέροχη στιγμή για τη χώρα.

What a beautiful moment for them both as they celebrate this historic achievement together ??? pic.twitter.com/ZnMNBaMk9f — 433 (@433) June 27, 2026

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