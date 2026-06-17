Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βοηθάει τη μητέρα του Βοζίνια να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να τον δει στο Μουντιάλ

Ο Βοζίνια μετά την λήξη του αγώνα μεταξύ του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ισπανίας, ο οποίος έληξε 0-0

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσπαθεί να βοηθήσει τη μητέρα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δει τον γιο της να παίζει στο Μουντιάλ, όπως δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας δήλωσε μετά το εκπληκτικό ματς του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ισπανία, το οποίο έληξε 0-0, ότι η μητέρα του δεν μπόρεσε να παραστεί στον αγώνα επειδή δεν μπόρεσε να βγάλει βίζα έγκαιρα, λόγω των χρημάτων που κοστίζει.

«Η μητέρα μου δεν κατάφερε να έρθει εδώ λόγω της βίζας. Λόγω των χρημάτων που πρέπει να πληρώσεις για τη βίζα, δεν τα καταφέραμε εγκαίρως. Θα ήθελα να ήταν εδώ», είπε ο Βοζίνια στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα.

“I'm CRYING because I grew

up with MY GRANPARENTS and they're not here, they passed away few years ago... and MY MOM was also not here today” ???



“My mom had problems with VISA and money to pay, but I am still very happy for all the people from Cape Verde today”❤️



— VOZINHA'S… pic.twitter.com/vjVf8YWdY7 — Cleverly ? (@Cleverlydey4u) June 16, 2026

Σύμφωνα με το CNN, το Πράσινο Ακρωτήριο είναι μία από τις 50 χώρες των οποίων οι πολίτες υποχρεούνται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλουν εγγύηση ύψους έως και 15.000 δολαρίων για να εισέλθουν στις ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν καταγγελίες για παράνομη παραμονή των πολιτών ξένων χωρών στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της βίζας τους.

Απαντώντας στα σχόλια του Βοζίνια, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποια καταγεγραμμένη αίτηση για βίζα από τη μητέρα του τερματοφύλακα, ενώ σημείωσε ότι η εγγύηση δεν ισχύει για «τους συγγενείς των παικτών».

Ο Βοζίνια στο τέλος του αγώνα AP

«Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν διαθέτει κάποια καταγεγραμμένη αίτηση για βίζα από το συγκεκριμένο άτομο. Ωστόσο, να τονίσω ότι όλοι οι συγγενείς των παικτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλουν την εγγύηση της βίζας, και το υπουργείο επικοινωνεί ενεργά με την οικογένεια αυτού του παίκτη για να την βοηθήσει με τις διαδικασίες έκδοσης βίζας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Αμερικανικού υπουργείο Εξωτερικών «η καταβολή της εγγύησης για τη βίζα δεν ισχύει για αθλητές και μέλη των ομάδων – συμπεριλαμβανομένων προπονητών, ατόμων που εκτελούν απαραίτητο υποστηρικτικό ρόλο και άμεσων συγγενών – οι οποίοι είναι υπήκοοι χωρών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026 και αποδεικνύουν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη βίζα».

Η ιστορική ισοπαλία Ισπανίας - Πράσινου Ακρωτηρίου

Μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης του αγώνα μεταξύ του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ισπανίας, ο οποίος διεξήχθη στο στάδιο της Ατλάντα, οι κάμερες έστρεψαν το βλέμμα τους στον Βοζίνια. Ο 40χρονος, ο οποίος αναδείχτηκε ως ο MVP του ματς, άρχισε να κλαίει όταν συνειδητοποίησε ότι η χώρα του ισοφάρισε ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού Μουντιάλ.

Χιλιάδες οπαδοί του Πράσινου Ακρωτηρίου ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ γιόρταζαν όλοι μαζί το αποτέλεσμα. Στο γήπεδο, οι παίκτες έτρεχαν ο ένας προς τον άλλον γεμάτοι χαρά.

Ο Βοζίνια μετά την λήξη του αγώνα AP

Πολλοί περίμεναν ότι ο τερματοφύλακας και το Πράσινο Ακρωτήριο θα χάσουν το ματς εναντίον στους πρωταθλητές Ευρώπης, όπως συνέβη με τη Γερμανία που νίκησε με 7-1 την Κουρασάο. Αλλά, ο Βοζίνια και οι αμυντικοί του κατάφεραν να αποκρούσουν όλες τις προσπάθειες των Ισπανών και διατήρησαν το σκορ ισόπαλο.

When Cape Verde needed a hero, Vozinha answered every call.? pic.twitter.com/KzxsRAUQ52 — TheEuropeanFootball (@TheEuropeanBall) June 16, 2026

Μέσα σε λίγες ώρες από την λήξη του ματς, ο Βοζίνια κατάφερε να κερδίσει εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, από τους 50.000 που είχε πριν τον αγώνα στους 11,4 εκατ., γεγονός που αποδεικνύει πόσο αγαπητός έγινε από το παγκόσμιο κοινό.

Το Πράσινο Ακρωτήριο θα αγωνιστεί ξανά τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 01.00 (ώρα Ελλάδος) εναντίον της Ουρουγουάης στο Μαϊάμι.