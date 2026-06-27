Μουντιάλ 2026: Όταν οι προπονητές «ξεσπούν» μπροστά στις κάμερες – «Δεν είναι καλή εικόνα»

Στο Μουντιάλ, την κορυφαία σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, εκεί όπου κάθε λεπτό μετρά και κάθε λέξη των πρωταγωνιστών πρέπει να φιλτράρεται και να «ζυγίζεται», η πίεση δεν τελειώνει με το τελευταίο σφύριγμα.

Στο μικρόφωνο της flash interview και τις αίθουσες Τύπου, οι προπονητές βρίσκονται αντιμέτωποι με μία δεύτερη «μάχη», όπου η ψυχραιμία δοκιμάζεται όσο και στον αγωνιστικό χώρο και δεν είναι λίγες οι στιγμές που το αποτέλεσμα φαίνεται να τούς λυγίζει.

Ορισμένοι τεχνικοί δεν αντέχουν τις ερωτήσεις που δέχονται από τους δημοσιογράφους κι αυτό «τσαλακώνει» την εικόνα τους. Στο «στόχαστρο» έχουν βρεθεί οι Στιβ Κλαρκ και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, μετά τους τελευταίους αγώνες των ομίλων, οι οποίοι απάντησαν αμήχανοι έως και εκνευρισμένοι.

Ο Κλαρκ ενίσχυσε τη φήμη του «γκρινιάρη» Σκωτσέζου προπονητή, κατά τη συνομιλία που είχε με τη ρεπόρτερ του BBC, Άιλι Μπάρμπερ, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βραζιλία και την ήττα με 3–0.

Ακολουθεί ο διάλογος:

– Μπάρμπερ: «Στιβ, πώς το συνοψίζεις αυτό το αποτέλεσμα; Πόσο δύσκολη ήταν η βραδιά;».

– Κλαρκ: «Το κάναμε δύσκολο για τον εαυτό μας. Αυτό είναι όλο».

– Μπάρμπερ: «Η αντίπαλη ομάδα δεν χρειάστηκε να κουραστεί πολύ για τα γκολ της;».

– Κλαρκ: «Τους δώσαμε τα γκολ. Τους δώσαμε το παιχνίδι. Απογοητευτικό».

– Μπάρμπερ: «Τώρα υπάρχει αναμονή για το τι θα ακολουθήσει. Πώς το βλέπεις;».

– Κλαρκ: «Δεν το σκέφτομαι καν αυτό, συγγνώμη».

Στη συνέχεια, σχολιάστηκε πως παρ’ ότι είναι άδικο να ζητάς άμεσα από έναν προπονητή έπειτα από ήττα να εκφράσει καθαρά σκέψεις και συναισθήματα, γίνεται και σωστά: Ο Τζον ΜακΓκίν, ποδοσφαιριστής της Σκωτίας, έδωσε μία ωριμότερη εικόνα της κατάστασης.

Η –απόλυτα δικαιολογημένη– αντίδραση του Ποτσετίνο

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αντέδρασε μετά ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών από την Τουρκία, θεωρώντας ότι η γενική ατμόσφαιρα ήταν υπερβολικά αρνητική παρ’ ότι η ομάδα του είχε ήδη προκριθεί ως 1η στον όμιλο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την προσπάθεια της ομάδας, απάντησε ότι «έπαιξαν για 97 λεπτά» και όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, διατηρώντας την ψυχραιμία του.

Στη συνέχεια, εξέφρασε παράπονο ότι κανείς δεν συνεχάρη την ομάδα για την πρωτιά σε έναν δύσκολο όμιλο.

Το άρθρο καταλήγει ότι κι άλλοι προπονητές, όπως ο Χονγκ Μιούνγκ–μπό της Νότιας Κορέας, ο Γκουστάβο Αλφάρο της Παραγουάης και ο Μαρσέλο Μπιέλσα της Ουρουγουάης, έχουν επίσης «εκρηκτικές» συνεντεύξεις Τύπου.

Τέλος, τίθεται το ερώτημα αν όλα αυτά έχουν σημασία: Ο προπονητής μίας εθνικής ομάδας πρέπει να δίνει τον τόνο προς το κοινό και να ισορροπεί ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την αισιοδοξία. Όπως έχει αναφέρει και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, «μία συνέντευξη Τύπου μπορεί να σε καταστρέψει», γιατί αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δουλειάς ενός κόουτς.