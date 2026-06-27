Μουντιάλ 2026: Αγωνία μετά τον τραυματισμό του Ουγκάρτε – Φόβοι για ρήξη χιαστού

Ο κεντρικός μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχώρησε με φορείο, ύστερα από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα Ουρουγουάη – Ισπανία για το Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Αγωνία μετά τον τραυματισμό του Ουγκάρτε – Φόβοι για ρήξη χιαστού
AP.
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  • Ο Μανέλ Ουγκάρτε τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα Ουρουγουάη Ισπανία για το Μουντιάλ.
  • Ο 25άχρονος μέσος αποχώρησε με φορείο έπειτα από σύγκρουση με τον Ματίας Ολιβέρα.
  • Ο τραυματισμός προκλήθηκε όταν το πόδι του «κόλλησε» στο χορτάρι, προκαλώντας έντονο πόνο.
  • Υπάρχει ανησυχία για πιθανή ρήξη χιαστού.
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Μεγάλη ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση του Μανουέλ Ουγκάρτε, ο οποίος αποχώρησε με φορείο κατά τη διάρκεια της αναμέτρηση της Ουρουγουάης με αντίπαλο την Ισπανία για το Μουντιάλ, ύστερα από σφοδρή σύγκρουση με τον Ματίας Ολιβέρα.

Σε προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα, «κόλλησε» το πόδι του 25άχρονου κεντρικού μέσου στο χορτάρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος πόνος στο γόνατο και να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια.

Η δυσάρεστη εξέλιξη του τραυματισμού του προκάλεσε «συναγερμό» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεγάλη ζημιά, με τον φόβο της ρήξης χιαστού να παραμένει υπαρκτός.

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