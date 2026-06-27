ΗΠΑ: Σιδηροδρομική γέφυρα 120 ετών μεταμορφώθηκε σε εντυπωσιακό πολυχώρο εστίασης και πολιτισμού

Snapshot Η ιστορική σιδηροδρομική γέρα Rock Island 120 ετών στον ποταμό Κάνσας μετατράπηκε σε πολυχώρο με εστιατόριο, χώρο εκδηλώσεων και πεζόδρομο.

Η ανακαίνιση έγινε με συνεργασία δύο πολιτειών και υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων, που προσέφεραν δωρεάν υλικά και υπηρεσίες.

Η γέφυρα διατηρεί τα αρχικά της ατσάλινα δικτυώματα χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις, ενώ προστέθηκαν πρόβολοι για την υποστήριξη του διώροφου εστιατορίου.

Οι μηχανισμοί ανύψωσης της γέφυρας συντηρήθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας από πλημμύρες του Σώματος Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ.

Η πλήρης λειτουργία του πολυχώρου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, μετά το άνοιγμα που έγινε τον Απρίλιο. Snapshot powered by AI

Η αναγέννηση της ιστορικής αμερικανικής αρχιτεκτονικής και η μετατροπή της σε σύγχρονα κέντρα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας αποτελεί μια αυξανόμενη τάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια σιδηροδρομική γέφυρα 120 ετών στον ποταμό Κάνσας, η οποία, χάρη στη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία δύο πολιτειών, αναστήθηκε και μεταμορφώθηκε σε έναν εντυπωσιακό πολυχώρο με εστιατόριο, χώρο εκδηλώσεων και πεζόδρομο.

Η γέφυρα «Rock Island Bridge» άνοιξε τις πύλες της φέτος τον Απρίλιο, ενώ η πλήρης λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών της έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του καλοκαιριού. Ο διευθύνων σύμβουλος του έργου, Μάικ Ζέλερ, εξασφάλισε μια 66ετή μίσθωση για τη δομή από την κοινή αρχή της κομητείας Wyandotte του Κάνσας και του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

Ο Ζέλερ ήταν ο «μαέστρος» πίσω από το φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο γεννήθηκε ως ιδέα κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με σκάφος στον ποταμό Κάνσας. Βλέποντας την παλιά, παραμελημένη σιδηροδρομική γέφυρα, θυμήθηκε τα νεανικά του χρόνια και σκέφτηκε ότι αυτό το βιομηχανικό ορόσημο έπρεπε επιτέλους να αξιοποιηθεί.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2017, ίδρυσε την εταιρεία «Flying Truss LLC», η οποία θα αναλάμβανε την ανακαίνιση. Μετά από χρόνια προσπαθειών, παρουσιάσεων και αναζήτησης ιδεών, κατάφερε να συγκροτήσει μια ευρεία συμμαχία, την οποία ο ίδιος αποκάλεσε «προσέγγιση P6» (μια σύμπραξη δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, φιλανθρωπίας, πολιτών, κοινού σκοπού και διαδικασίας).

Μιλώντας στο περιοδικό Engineering News Record, ο Ζέλερ ανέφερε ότι περίπου 35 τοπικές επιχειρήσεις προσέφεραν δωρεάν υλικά και εργασία για το έργο — από τη μεγάλη φωτεινή επιγραφή νέον στην είσοδο μέχρι ένα τοπικό δικηγορικό γραφείο που παρείχε νομικές υπηρεσίες pro bono για επτά χρόνια.

Ανάμεσα στις πολλές ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι ήταν να μετατραπεί η γέφυρα αποκλειστικά σε πεζόδρομο ή να φιλοξενήσει καντίνες μέσα σε εμπορευματοκιβώτια (containers). Τελικά, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός διώροφου εστιατορίου, ενός χώρου εκδηλώσεων και ενός υπαίθριου πεζόδρομου που θα συνδέεται με τα μονοπάτια των αναχωμάτων, τα οποία κατασκευάζουν οι κυβερνήσεις του Κάνσας και του Μιζούρι.

Οι τεχνικές προκλήσεις και η στατική επάρκεια

Η γέφυρα Rock Island, με πλάτος περίπου 5,5 μέτρα, βασίζεται σε τρία ατσάλινα δικτυώματα που είχαν κατασκευαστεί από την ιστορική χαλυβουργία του Άντριου Κάρνεγκι.

Η στατική ανάλυση έδειξε ότι η γέφυρα μπορούσε να αντέξει βάρος 1.430 τόνων πριν καν αφαιρεθούν οι παλιές σιδηροδρομικές ράγες και το σκυρόδεμα. Έτσι, η ανάδοχος εταιρεία «L.G. Barcus and Sons, Inc.» διαπίστωσε ότι τα αρχικά δομικά στοιχεία δεν χρειάζονταν εκτεταμένες παρεμβάσεις, πέρα από την αντικατάσταση μερικών μπουλονιών και την αντιμετώπιση της σκουριάς.

Για τη νέα δομή, τοποθετήθηκαν πρόβολοι πλάτους 4,5 μέτρων που υποστηρίζουν μια περιμετρική εξέδρα για τους χώρους του εστιατορίου. Η κατασκευαστική εταιρεία κλήθηκε να επιλύσει ενδιαφέρουσες προκλήσεις, όπως το τι θα συνέβαινε αν όλοι οι επισκέπτες μετακινούνταν ταυτόχρονα προς τη μία πλευρά της γέφυρας για να παρακολουθήσουν πυροτεχνήματα, αλλά και πώς θα χωρούσαν οι δύο όροφοι του εστιατορίου κάτω από το κεντρικό ατσάλινο δικτύωμα μήκους 90 μέτρων, χωρίς να το κρύβουν.

Επιπλέον, οι μηχανισμοί ανύψωσης της γέφυρας είχαν συντηρηθεί άριστα, ενώ η ίδια κατασκευαστική εταιρεία είχε αναλάβει το 1952 το έργο της ανύψωσης των δικτυωμάτων μετά από μια μεγάλη πλημμύρα. Με έναν νέο κινητήρα και λίγη συντήρηση, τα δικτυώματα ανυψώθηκαν με επιτυχία, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες του διώροφου εστιατορίου όσο και τα αυστηρά πρότυπα του Σώματος Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ για την προστασία από πλημμύρες.

Το νέο δομικό ατσάλι και οι πρόβολοι πρόσθεσαν περίπου 308 τόνους βάρος, μέγεθος που βρισκόταν απόλυτα εντός των ορίων αντοχής της γέφυρας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork