Το βιογραφικό «πέθανε» – Η αρχή μίας νέας εποχής στις προσλήψεις και το recruitment

Στελέχη από κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις αποκαλύπτουν τι μετρά πραγματικά στις προσλήψεις σήμερα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το βιογραφικό «πέθανε» – Η αρχή μίας νέας εποχής στις προσλήψεις και το recruitment
UNSPLASH.
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Snapshot
  • Οι startups προτιμούν υποψηφίους που συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα και γνωρίζουν το προϊόν πριν από τις συνεντεύξεις.
  • Η εις βάθος έρευνα για την εταιρεία και η προετοιμασία με βάση τα στοιχεία αυτής είναι κρίσιμες για την επιτυχία στις προσλήψεις.
  • Η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία ξεχωρίζουν τους υποψηφίους.
  • Η ικανότητα να λειτουργούν σε αβέβαιο περιβάλλον και να προτείνουν βελτιώσεις δείχνει κατανόηση της κουλτούρας startup.
  • Οι εταιρείες αποφεύγουν την υπερβολική εξάρτηση από τεχνητή νοημοσύνη και προτιμούν υποψηφίους με ανεξάρτητη κρίση και σκέψη.
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Οι κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις δεν προσλαμβάνουν απλώς με βάση βιογραφικά. Ψάχνουν ανθρώπους που ήδη σκέφτονται και δρουν ως μέλη της ομάδας πριν καν περάσουν την πόρτα.

Από τη συμμετοχή στην κοινότητα και τα προσωπικά πρότζεκτ έως τον τρόπο που προσεγγίζουν μία συνέντευξη, στελέχη από εταιρείες όπως η Perplexity, η Kalshi και η Replit επιδεικνύουν ότι το «εισιτήριο» για μία θέση δεν είναι μόνο οι δεξιότητες, αλλά η διάθεση για πρωτοβουλία, η βαθιά κατανόηση του προϊόντος και η ικανότητα του ανθρώπου να κινείται άνετα μέσα στην αβεβαιότητα ενός startup περιβάλλοντος.

Ακολουθούν οι συμβουλές στελεχών, όπως τις ανέλυσαν στο Business Insider:

  • Γίνετε μέλος της κοινότητας πριν κάνετε αίτηση

Μην περιμένετε τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας για να ασχοληθείτε με μία startup, σύμφωνα με τη Στέισι Λα Τορ, επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού στη Replit. Συμμετέχετε σε φόρουμ της κοινότητας, παρακολουθήστε εκδηλώσεις και γίνετε ενεργός χρήστης του προϊόντος.

«Αυτό βοηθά στη δημιουργία σχέσεων, την κατανόηση της εταιρείας και ενδεχομένως στη συνθήκη να σας προσέξουν οι υπεύθυνοι προσλήψεων», υπογραμμίζει.

  • Κάντε εις βάθος έρευνα

Η Ράιαν Στάνφορντ από την Kalshi συμβουλεύει τους υποψηφίους να μελετούν τα προσωπικά ιστολόγια των ιδρυτών και τη δημοσιότητα της εταιρείας ώστε να έχουν talking points στις συνεντεύξεις. Ακόμη, εκτιμά ιδιαίτερα όσους εντοπίζουν «κρυμμένα στοιχεία» στη σελίδα καριέρας της εταιρείας, κάτι που δείχνει προετοιμασία.

  • Δείξτε δημιουργικότητα

Σε μία περίπτωση στην Perplexity, υποψήφιος για θέση πωλήσεων έστειλε ένα προσαρμοσμένο ρολόι με το λογότυπο της εταιρείας και το μήνυμα «ο χρόνος σκοτώνει όλες τις συμφωνίες». Ο Τζέσι Ντάιερ, επικεφαλής επικοινωνίας της Perplexity, ανέφερε ότι η κίνηση αυτή, μαζί με το ισχυρό βιογραφικό και την προθυμία του υποψηφίου να ταξιδέψει άμεσα για συνάντηση, τον βοήθησαν να ξεχωρίσει και τελικά να προσληφθεί.

  • Δείξτε ότι κατανοείτε την κουλτούρα startup

Η ταχύτητα και η πρωτοβουλία είναι κρίσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την Kalshi. Υποψήφιοι που απαντούν άμεσα ή στέλνουν προτάσεις για συνεντεύξεις πριν καν τούς ζητηθεί, θεωρούνται ιδιαίτερα θετικοί.

  • Δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα

Η παρουσία σε πλατφόρμες όπως Instagram, Twitter και LinkedIn μπορεί να βοηθήσει, καθώς οι startups συχνά εντοπίζουν υποψηφίους εκεί.

  • Αντιμετωπίστε την αβεβαιότητα

Οι startups αναζητούν άτομα που μπορούν να λειτουργούν χωρίς έτοιμες διαδικασίες και να βρίσκουν λύσεις σε ασαφώς διατυπωμένα προβλήματα.

  • Αποδείξτε ότι είστε builder

Η επίδειξη έργων ή πρωτοβουλιών –ακόμη και side projects– αποτελεί ισχυρό σήμα για τους recruiters.

  • Μην εστιάζετε μόνο στο προσωπικό όφελος

Οι ερωτήσεις για μισθό και παροχές πολύ νωρίς στη διαδικασία μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά.

  • Μη φοβηθείτε την κριτική του προϊόντος

Οι καλές υποψηφιότητες εντοπίζουν προβλήματα και προτείνουν βελτιώσεις, δείχνοντας ότι σκέφτονται σαν «ιδιοκτήτες».

  • Μην είστε απλός «παρατηρητής» της τεχνητής νοημοσύνης

Οι εταιρείες προτιμούν άτομα που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ενεργά, αλλά όχι υποψηφίους που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτήν.

Η υπερβολική εξάρτηση από «εργαλεία» όπως το ChatGPT σε συνεντεύξεις θεωρείται αρνητικό, καθώς οι εργοδότες θέλουν να αξιολογήσουν την κρίση και τη σκέψη του υποψηφίου.

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