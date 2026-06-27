Ηλεκτροκίνηση: Ο παράγοντας που καθυστερεί την αλλαγή και το στοίχημα της επόμενης πενταετίας

Η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή «κούρσα» των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και οι προκλήσεις της ομαλής μετάβασης – «Το βασικό “φρένο” για τον Έλληνα οδηγό παραμένει το υψηλό αρχικό κόστος αγοράς», επισημαίνει ο εμπορικός διευθυντής της Systems SA, Μιχάλης Πλάκας, μιλώντας στο Newsbomb

Γιάννης Νικηφοράκης

Ηλεκτροκίνηση: Ο παράγοντας που καθυστερεί την αλλαγή και το στοίχημα της επόμενης πενταετίας
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  • Η Ελλάδα υστερεί στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων λόγω υψηλού κόστους και χαμηλότερου εισοδήματος.
  • Το βασικό εμπόδιο για τους Έλληνες καταναλωτές είναι το υψηλό αρχικό κόστος αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
  • Η αγορά ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη ωριμάζει και η ανάπτυξη θα είναι πιο σταδιακή και ρεαλιστική.
  • Η επάρκεια των υποδομών φόρτισης και η μείωση του κόστους είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτάχυνση της μετάβασης.
  • Σε πέντε χρόνια, στόχος είναι το 30% – 40% των νέων ταξινομήσεων στην Ελλάδα να αφορά αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.
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Η ηλεκτροκίνηση παραμένει μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που συντελούνται σήμερα στον τομέα των μεταφορών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, η πορεία της δεν εξελίσσεται με τον γραμμικό τρόπο που προέβλεπαν αρχικές εκτιμήσεις της προηγούμενης δεκαετίας.

Παρ’ ότι τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνονται σταθερά στους δείκτες των νέων ταξινομήσεων, η μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης αποδεικνύεται πολυσύνθετη, επηρεαζόμενη από οικονομικούς, τεχνολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Με εμπειρία ετών στην αγορά αυτοκινήτου και άμεση εικόνα των τάσεων στις νέες ταξινομήσεις, ο εμπορικός διευθυντής της Systems SA, Μιχάλης Πλάκας, αναλύει στο Newsbomb τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό προσαρμογής, καθώς και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο τεχνολογίας, υποδομών και καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Πρόκειται για προσωρινή κάμψη ή ένδειξη ότι οι αρχικές προβλέψεις ήταν υπεραισιόδοξες;

Θεωρώ ότι ισχύουν και τα δύο σε έναν βαθμό. Η αγορά πέρασε μία πρώτη φάση έντονου ενθουσιασμού, η οποία δημιούργησε πολύ υψηλές προσδοκίες. Σήμερα, βρισκόμαστε σε μία ωριμότερη φάση, όπου οι καταναλωτές αξιολογούν πιο προσεκτικά το κόστος, τις υποδομές και τη χρηστικότητα των ηλεκτρικών οχημάτων. Δεν πιστεύω ότι η ηλεκτροκίνηση έχει χάσει τη δυναμική της, αλλά ότι η ανάπτυξη θα είναι πιο σταδιακή και ρεαλιστική από ό,τι εκτιμούσαμε πριν από μερικά χρόνια.

Η Ελλάδα είναι ακόμη πίσω στην ευρωπαϊκή «κούρσα» της ηλεκτροκίνησης

Η ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε εντυπωσιακή ανάπτυξη στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, με πολλές χώρες να θέτουν φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ενίσχυση των «καθαρών» μετακινήσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εναλλακτικών Καυσίμων (EAFO) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Όμως, η χώρα μας παραμένει αρκετά βήματα πίσω, σύμφωνα με τον κ. Πλάκα.

Πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική αγορά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ως προς τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης;

Η Ελλάδα παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά τη διείσδυση των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, τόσο στις πωλήσεις όσο και την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης. Η ελληνική αγορά ακολουθεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση, αλλά με μικρή χρονική υστέρηση λόγω του χαμηλότερου διαθέσιμου εισοδήματος και της μεγαλύτερης ηλικίας του στόλου οχημάτων.

Τα επίσημα στοιχεία:

  • 144.200 νέες ταξινομήσεις (2025).
  • 137.101 νέες ταξινομήσεις (2024).
  • 20.551 plug–in οχήματα (BEV + PHEV για το 2025).
  • 8.894 BEV ταξινομήσεις (2025).
  • 8.707 BEV ταξινομήσεις (2024).

BEV: Battery Electric Vehicle (αμιγώς ηλεκτρικό όχημα).

PHEV: Plug–in Hybrid Electric Vehicle (επαναφορτιζόμενο υβριδικό όχημα).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη χαράξει το πλαίσιο για τον τερματισμό των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων με συμβατικούς κινητήρες από το 2035, αποστέλλοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς τη βιομηχανία και τους καταναλωτές. Όμως, οι πρόσφατες εξελίξεις επιδεικνύουν ότι η αγορά εισέρχεται πλέον σε μία φάση ωρίμανσης.

«Ο στόχος παραμένει σημαντικός γιατί δίνει κατεύθυνση στην αγορά και τις επενδύσεις. Ωστόσο, για να είναι πραγματικά επιτεύξιμος, θα πρέπει να συνοδεύεται από ευελιξία και συνεχή αξιολόγηση των συνθηκών. Η επιτυχία δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τους κατασκευαστές, αλλά και την ανάπτυξη των δικτύων φόρτισης, τη διαθεσιμότητα προσιτών μοντέλων και τη διατήρηση κινήτρων για τους καταναλωτές», σύμφωνα με τον Μιχάλη Πλάκα.

Στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού στόλου, αλλά η παρουσία στους ελληνικούς δρόμους είναι πλέον αισθητά μεγαλύτερη σε σύγκριση με μερικά χρόνια νωρίτερα. Η αύξηση των ταξινομήσεων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα προγράμματα επιδότησης αγοράς, τη διεύρυνση της γκάμας των διαθέσιμων μοντέλων και τη σταδιακή εξοικείωση του κοινού με τη νέα τεχνολογία.

Παρά την πρόοδο, το κόστος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες, όπως σημειώνει. Αν και οι τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων παρουσιάζουν σταδιακή αποκλιμάκωση και οι κατασκευαστές επενδύουν σε πιο προσιτές επιλογές, η αρχική δαπάνη αγοράς εξακολουθεί να είναι υψηλότερη συγκριτικά με ένα αντίστοιχο συμβατικό αυτοκίνητο. Για μεγάλο μέρος των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε κράτη με χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, αυτή η οικονομική διαφορά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην τελική απόφαση αγοράς.

«Παράλληλα, όμως, η φόρτιση και η αβεβαιότητα γύρω από την τεχνολογία εξακολουθούν να επηρεάζουν την απόφαση πολλών οδηγών. Ο καταναλωτής θέλει να είναι βέβαιος ότι το όχημα θα καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες χωρίς περιορισμούς κι ότι η επένδυση θα διατηρήσει στο μέλλον την αξία της», συμπληρώνει ο κ. Πλάκας.

Όσον αφορά τη μεγαλύτερη παρανόηση που εξακολουθούν να έχουν οι Έλληνες οδηγοί για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκτιμά πως «ίσως η πλέον διαδεδομένη είναι ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να καλύψει τις καθημερινές μετακινήσεις ενός μέσου οδηγού. Στην πραγματικότητα, η αυτονομία των σύγχρονων μοντέλων είναι επαρκής για τις περισσότερες καθημερινές ανάγκες. Παράλληλα, πολλοί εξακολουθούν να έχουν ανησυχίες για τη διάρκεια ζωής των μπαταριών, ενώ, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι οι μπαταρίες έχουν πλέον πολύ μεγαλύτερη αντοχή από ό,τι θεωρείτο πριν από μερικά χρόνια».

Σε 5 χρόνια από σήμερα, ποιο θα ήταν το ποσοστό των νέων πωλήσεων που θα θέλατε να είναι αμιγώς ηλεκτρικά στην Ελλάδα;

Θα θεωρούσα ιδιαίτερα θετική εξέλιξη να φτάσουμε σε ποσοστά της τάξεως του 30% – 40% στις νέες ταξινομήσεις· ένα τέτοιο επίπεδο θα έδειχνε ότι η αγορά έχει περάσει από το στάδιο της υιοθέτησης από τους πρωτοπόρους χρήστες στη μαζικότερη αποδοχή από το ευρύ κοινό.

Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το ένα μέτρο που θα μπορούσε να επιταχύνει ουσιαστικά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση;

Αν έπρεπε να επιλέξω μόνο ένα, θα ήταν η περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους για τον τελικό καταναλωτή, είτε μέσω κινήτρων, είτε φορολογικών παρεμβάσεων. Όσο η διαφορά τιμής μεταξύ ενός ηλεκτρικού και ενός συμβατικού οχήματος παραμένει σημαντική, η μετάβαση θα προχωρά με πιο αργούς ρυθμούς από όσους επιθυμούμε.

Η ηλεκτροκίνηση, επομένως, βρίσκεται σε μία μεταβατική φάση, κατά την οποία θα κριθεί αν εξελιχθεί στον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή των μετακινήσεων ή αν απαιτείται περισσότερος χρόνος από όσο αρχικά είχε υπολογιστεί.

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