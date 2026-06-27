Ισπανία: Βίντεο από τη συμπλοκή τουριστών σε ξενοδοχείο για μία… ξαπλώστρα – Άνδρας χτυπούσε 13χρονη

Snapshot Στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας σημειώθηκε άγριος καυγά σε ξεχείο λόγω μίας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 13χρονης τουρίστριας από τη Μεγάλη Βρετανία.

Άνδρας επιτέθηκε στη 13χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη.

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή με τη συμμετοχή πολλών ενηλίκων και πανικό στους υπόλοιπους τουρίστες.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η οικογένειά της αποχώρησε από το ξενοδοχείο μετά το συμβάν.

Οι τοπικές Αρχές διερευνούν το επεισόδιο, εξετάζοντας κάμερες και μαρτυρίες, χωρίς μέχρι στιγμής συλλήψεις, ενώ το θέμα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Ισπανία το βίντεο άγριου καυγά που σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή πισίνα στη Σάντα Σουζάνα της Καταλονίας, με αφορμή μία ξαπλώστρα και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός κοριτσιού από τη Μεγάλη Βρετανία, ηλικίας μόλις 13 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό συγκρότημα της Costa Brava, όταν η ανήλικη φέρεται να κάθισε σε ξαπλώστρα που είχε «διεκδικηθεί» από άλλη οικογένεια. Η φαινομενικά ασήμαντη παρεξήγηση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο και μετετράπη σε γενικευμένη συμπλοκή στον χώρο της πισίνας.

ALERT: Massive brawl breaks out after a grown man attacks a 13-year-old girl who accidentally sits in a reserved chair at the pool.



The incident occurred when a teenager at the Santa Susanna hotel in Catalonia, about 40 miles from Barcelona, sat in a chair that had been used by… pic.twitter.com/IW1asbotSF — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 26, 2026

Άνδρας από την άλλη πλευρά της αντιπαράθεσης φέρεται να επιτέθηκε στη 13χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό στη μύτη. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει σκηνές πανικού, με τουρίστες να προσπαθούν να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους και παιδιά να απομακρύνονται έντρομα από την πισίνα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν περισσότεροι ενήλικες ενεπλάκησαν στη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος στον χώρο του ξενοδοχείου. Αρκετοί επισκέπτες απομακρύνθηκαν ή κλείστηκαν στα δωμάτιά τους φοβούμενοι περαιτέρω επεισόδια.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ, αναφορές κάνουν λόγο για κάταγμα στη μύτη. Η οικογένειά της απομακρύνθηκε από το ξενοδοχείο μετά το περιστατικό.

Οι τοπικές Αρχές στην Καταλονία έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του επεισοδίου, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.