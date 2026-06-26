Ισπανία: Ντόπιος γρονθοκόπησε 13χρονη στο πρόσωπο και της έσπασε την μύτη

Snapshot Ένας ντόπιος στην Ισπανία γρονθοκόπησε μια 13χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, με αποτέλεσμα να της σπάσει τη μύτη.

Η επίθεση ξεκίνησε όταν η έφηβη κάθισε σε ξαπλώστρα που χρησιμοποιούσε ο άνδρας, ο οποίος αντί να της ζητήσει να μετακινηθεί, άρχισε να την χτυπά.

Δεκάδες τουρίστες προσπάθησαν να βοηθήσουν την κοπέλα και να την προστατεύσουν από την επίθεση.

Αστυνομικοί και ασθενοφόρο έφτασαν άμεσα στο σημείο, και η 13χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αργότερα σε άλλο ξενοδοχείο με την οικογένειά της.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι φίλοι του δράστη προσπάθησαν να τον υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Snapshot powered by AI

Πανικός επικράτησε στην πισίνα ενός ξενοδοχείου της Ισπανίας, όπου ένας ντόπιος ξυλοκόπησε ένα 13χρονο κορίτσι από την Βρετανία, με αποτέλεσμα να της σπάσει τη μύτη.

Δεκάδες τουρίστες έτρεξαν για να βοηθήσουν την έφηβη, η οποία ακούστηκε να φωνάζει καθώς δεχόταν επίθεση από τον άνδρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα ξεκίνησαν όταν η νεαρή κοπέλα κάθισε σε μια από τις ξαπλώστρες του ξενοδοχείου, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι την χρησιμοποιούσε ο Ισπανός. Αντί να της ζητήσει να μετακινηθεί, ο άνδρας άρχισε να ρίχνει γροθιές στην έφηβη.

Εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ένα πλήθος τουριστών να παλεύει, πριν ο Ισπανός χτυπήσει την 13χρονη στο πρόσωπο.

Μάρτυρες δήλωσαν στην βρετανική εφημερίδα The Sun ότι οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν έμοιαζαν με ταινία. Πιστεύεται ότι φίλοι του άνδρα έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ έκπληκτοι τουρίστες προσπαθούσαν να προστατεύσουν το κορίτσι.

Στο σημείο, έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, όπως και ένα ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 13χρονη στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια εκείνη και η οικογένεια της μεταφέρθηκαν σε άλλο ξενοδοχείο της περιοχής.