Ξεσπά ο Γερμανός που δικαιώθηκε στη μάχη της ξαπλώστρας στην Κω: «Τα παιδιά μου ήταν στο πάτωμα»

Snapshot Ο Γερμανός παραθεριστής Ντέιβιντ Έγκερτ κέρδισε αγωγή κατά ταξιδιωτικού πράκτορα, διεκδικώντας αποζημίωση επειδή δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω λόγω κράτησης με πετσέτες.

Το δικαστήριο στο Ανόβερο αποφάσισε ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν υποχρέωση να παρεμβαίνουν για την αποτροπή της πρακτικής κράτησης ξαπλωστρών με πετσέτες.

Ο Έγκερτ κατήγγειλε ότι οι πετσέτες κρατούσαν όλες τις ξαπλώστρες από νωρίς το πρωί, αναγκάζοντας τα παιδιά του να ξαπλώνουν στο πάτωμα δίπλα στην πισίνα.

Η υπόθεση φέρνει στο φως το ευρύτερο πρόβλημα της κράτησης ξαπλωστρών με πετσέτες σε ξενοδοχεία all inclusive και ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικές αξιώσεις κατά ταξιδιωτικών εταιρειών.

Πολλά ξενοδοχεία απαγορεύουν τη συγκεκριμένη πρακτική και προειδοποιούν ότι πετσέτες που κρατούν άδειες ξαπλώστρες μπορεί να αφαιρεθούν μετά από συγκεκριμένο χρόνο.

Ένας πατέρας από τη Γερμανία, ο οποίος κινήθηκε νομικά αφού έχανε διαρκώς τη μάχη για μια ξαπλώστρα διακοπών, επιτέθηκε στους εγωιστές τουρίστες που «έπιαναν» πετσέτες και ξαπλώστρες από τα χαράματα και στη συνέχεια εξαφανίζονταν για ώρες. Ο 48χρονος Ντέιβιντ Έγκερτ μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, ισχυριζόμενος ότι τα παιδιά του έμειναν ξαπλωμένα στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα επειδή και οι 400 ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο του σε ελληνικό νησί είχαν κρατηθεί με πετσέτες.

Ο πιλότος από το Ντίσελντορφ, ο οποίος πλήρωσε περισσότερες από 7167 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά διακοπές στην Κω το 2024, κέρδισε αυτόν τον μήνα αποζημίωση 890 ευρώ αφού άσκησε με επιτυχία αγωγή κατά της ταξιδιωτικής του εταιρείας.

Μιλώντας αποκλειστικά στην Daily Mail, ο Έγκερτ είπε ότι οι επισκέπτες του πεντάστερου θέρετρου Grecotel Kos Imperial τοποθετούσαν πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί πριν επιστρέψουν για ύπνο ή κατευθυνθούν στην πόλη - παρά τις πινακίδες που απαγόρευαν την πρακτική. Είπε ότι ξυπνούσε νωρίς κάθε πρωί για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια θέση δίπλα στην πισίνα κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης διαμονής του - αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ.

Αντ' αυτού, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα, ενώ οι άδειες ξαπλώστρες παρέμεναν αχρησιμοποίητες για ώρες. «Ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, πολύ φανταχτερό, με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και οι 400 ξαπλώστρες είχαν πετσέτες» λέει.

«Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν στην πραγματικότητα τις ξαπλώστρες και οι επισκέπτες πήγαιναν στην πόλη ή επέστρεφαν για ύπνο και κοιμόντουσαν. Κάποιοι έμεναν εκτός μέχρι το μεσημέρι. Μετά επέστρεφαν αργότερα, και πάλι δεν μπορούσες να βρεις ξαπλώστρα. Και αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα. Υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και τα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας»

Η νομική υπόθεση έστρεψε την προσοχή στον μακροχρόνιο «πόλεμο της πετσέτας» στην Ευρώπη, την ιεροτελεστία κατά την οποία οι επισκέπτες κατεβαίνουν κρυφά στην πισίνα νωρίς για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες θέσεις πριν το ...πρωινό.

Ο κ. Έγκερτ είπε ότι πήγε το θέμα στο δικαστήριο επειδή το ξενοδοχείο και ο ταξιδιωτικός πράκτορας αρνήθηκαν να λάβουν μέτρα κατά των παραθεριστών που παραβίαζαν τους κανόνες και αγνόησαν τις επακόλουθες καταγγελίες του. Οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν υπέρ του και διέταξαν την επιστροφή χρημάτων από τον ταξιδιωτικό πράκτορα. Ο Έγκερτ ωστόσο παραδέχτηκε ότι ακόμη και ο ίδιος είχε συμμετάσχει στην αμφιλεγόμενη πρακτική σε προηγούμενες διακοπές, λέγοντας ότι οι γονείς συχνά ένιωθαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή.

«Με δύο παιδιά, έχεις μόνο δύο επιλογές: να κρατήσεις την ξαπλώστρα σου με μια πετσέτα ή να μην έχεις καθόλου ξαπλώστρα. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι όλο», είπε. Άρα είτε συμμετέχεις είτε λες: «Εντάξει, είμαι λογικός, αυτό είναι ηλίθιο, δεν θα το κάνω». Και αυτό είναι εντάξει, αλλά τότε φυσικά δεν έχεις ξαπλώστρα.

«Αλλά όταν έχεις δύο παιδιά και πρέπει να τα προσέχεις ενώ κολυμπούν, πρέπει να είσαι κοντά στο νερό και όχι κάπου μακριά. Πρέπει να τα προσέχεις.» «Μπορώ λοιπόν να καταλάβω όποιον το κάνει αυτό, ακόμα κι αν είναι κάτι που ξέρω ότι πολλοί Βρετανοί μπορεί να βρουν λίγο περίεργο - γιατί η πραγματικότητα είναι: αν δεν το κάνω, δεν έχω ξαπλώστρα.

Ο κ. Έγκερτ είπε ότι το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ένα κλισέ των διακοπών μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, αλλά ένα ζήτημα που επηρεάζει οικογένειες σε όλη την Ευρώπη. «Δεν θα εκανα διαχωρισμό ανάμεσα σε Βρετανούς ή Γερμανούς», είπε.

Ενώ ο πόλεμος της πετσέτας– ή Handtuchkriege στα γερμανικά – είναι ένα οικείο χαρακτηριστικό των διακοπών all inclusive, πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που το θέμα κατέληξε στο δικαστήριο. Οι δικαστές αποφάσισαν ότι οι κουρασμένοι παραθεριστές δεν θα πρέπει να διεξάγουν τις δικές τους μάχες δίπλα στην πισίνα σκίζοντας τις πετσέτες άλλων επισκεπτών από τις ξαπλώστρες.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι εναπόκειται στον ταξιδιωτικό πράκτορα να παρέμβει και να σταματήσει την αναζήτηση κλινών πριν ξεσπάσουν καβγάδες. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ξενοδοχεία διαθέτουν ένα δίκαιο σύστημα, με εύλογη ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ξαπλώστρων και των επισκεπτών.

Ο Έγκερτ, πρώην πιλότος της Air Berlin, προειδοποίησε ότι η νίκη του θα μπορούσε να ανοίξει τις πύλες για εκατομμύρια λίρες σε αξιώσεις κατά ταξιδιωτικών εταιρειών, εκτός εάν λάβουν μέτρα κατά της λεγόμενης «πρωινής εξόρμησης». «Αυτό είναι ένα πρόβλημα σε κάθε ξενοδοχείο. Στη Μαγιόρκα, στην Ιταλία, στη Γαλλία - παντού. Ομως τώρα αυτή η ιστορία διαδίδεται, ο κόσμος έχει προειδοποιηθεί» δήλωσε.

«Όταν ξεκινά η σεζόν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, θα πουν: "Κοιτάξτε, κάποιος μήνυσε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα για αυτό. Θα κάνω το ίδιο."» «Λοιπόν, τα 890 ευρώ που έλαβα δεν είναι χρήματα που μου αλλάζουν τη ζωή. Δεν μπορώ να αγοράσω πολλά με αυτά. Αλλά αν χιλιάδες παραθεριστές αρχίσουν να μηνύουν ταξιδιωτικές εταιρείες, το κόστος θα ανέλθει σε εκατομμύρια. Τότε μετατρέπεται σε τεράστια οικονομική ζημιά. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ σημαντική απόφαση.»

Ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει την γνωστή τακτική των διακοπών να διεκδικείται μια ξαπλώστρα με πετσέτα, τα περισσότερα θέρετρα ξεκαθαρίζουν ότι η πρακτική αυτή είναι ανεπίτρεπτη. Πολλά ξενοδοχεία προειδοποιούν τους επισκέπτες ότι οι πετσέτες που έχουν μείνει στις άδειες ξαπλώστρες ενδέχεται να αφαιρεθούν μετά από 30 έως 60 λεπτά.

Το ξενοδοχείο Kos Imperial – περιγράφεται στο διαδίκτυο ως «πολυτελές ξενοδοχείο all inclusive» με θέα στη θάλασσα, διαμορφωμένους κήπους και μια ήρεμη, προσεγμένη ατμόσφαιρα» – διαθέτει 384 δωμάτια και έξι πισίνες, με ξαπλώστρες σε κάθε μία, καθώς και στην παραλία. Ο ταξιδιωτικός πράκτορας TUI Deutschland είχε ήδη καταβάλει στον κ. Έγκερτ 350 ευρώ ως αποζημίωση πριν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν: «Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι κάθε μέρα κατά τη διάρκεια των διακοπών, όλες οι ξαπλώστρες στην περιοχή της πισίνας του ξενοδοχείου κρατούνταν με πετσέτες από τις 6:00 π.μ.. «Ο ενάγων και η οικογένειά του, οι οποίοι δεν υιοθέτησαν αυτήν την πρακτική κράτησης, δεν μπόρεσαν επομένως να βρουν ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα για χαλάρωση και ηλιοθεραπεία.»

Ο δρ. Πάτρικ Σκέριες από το περιφερειακό δικαστηρίο στο Ανόβερο, δήλωσε ότι το κεντρικό ερώτημα στην υπόθεση του Έγκερτ ήταν αν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούσαν απλώς να περιμένουν άπραγοι ενώ οι επισκέπτες έκαναν κράτηση για ξαπλώστρες ή αν είχαν καθήκον να παρέμβουν. Είπε: «Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει». «Διαφορετικά, η τιμή του ταξιδιού ενδέχεται να μειωθεί επειδή η ταξιδιωτική υπηρεσία είναι ελαττωματική.

