Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα - Είχε πληρώσει €7.186 για διακοπές στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα

Στα δικαστήρια κατέληξε η υπόθεση ενός Γερμανού τουρίστα, ο οποίος είχε καταβάλει το ποσό των 7.186 ευρώ για οργανωμένες οικογενειακές διακοπές στην Κω τον Αύγουστο του 2024. Το πρόβλημα ξεκίνησε από την αδυναμία του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του να βρουν ελεύθερες ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν από τα ξημερώματα. Αν και το ξενοδοχείο είχε θέσει επίσημο κανόνα που απαγόρευε την κράτηση θέσεων με πετσέτες, η πρακτική αυτή γινόταν συστηματικά από άλλους επισκέπτες χωρίς να υπάρχει παρέμβαση από το προσωπικό.

Το δικαστήριο έκρινε το ταξίδι «ελαττωματικό»

Κατά την επιστροφή τους στη Γερμανία, ο άνδρας κατέθεσε αγωγή στο περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου κατά του ταξιδιωτικού πράκτορα. Όπως υποστήριξε, η οικογένειά του αναλωνόταν σε καθημερινή βάση έως και είκοσι λεπτά προσπαθώντας να εντοπίσει σημείο για να χαλαρώσουν όλοι μαζί, με τα παιδιά τους συχνά να αναγκάζονται να ξαπλώνουν στο έδαφος. Το προσωπικό του ξενοδοχείου δεν έδωσε καμία ουσιαστική λύση στα παράπονά τους. Σύμφωνα με τους δικαστές, το ταξίδι θεωρήθηκε ελαττωματικό καθώς δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες που ο αγοραστής είχε δικαίωμα να αναμένει βάσει της σύμβασης.

Ευθύνη του πράκτορα

Παρά το γεγονός ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν ήταν ο διαχειριστής της ξενοδοχειακής μονάδας, το δικαστήριο έκρινε ότι έφερε ευθύνη για τη διασφάλιση μιας σωστής οργανωτικής δομής. Οι δικαστές τόνισαν ότι οφείλει να υπάρχει μια εύλογη αναλογία μεταξύ των ξαπλωστρών και των φιλοξενούμενων πελατών. Έτσι, το δικαστήριο δικαίωσε τον τουρίστα, επιδικάζοντας του συνολική επιστροφή χρημάτων ύψους 986,70 ευρώ, ένα ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα 350 ευρώ που είχε προσφέρει αρχικά η ταξιδιωτική εταιρεία ως αποζημίωση για την ταλαιπωρία της οικογένειας.

