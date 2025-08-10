Κανάρια Νησιά: Βρετανοί τουρίστες κάνουν «έφοδο» για να προλάβουν ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο - Βίντεο

Οι τουρίστες έτρεξαν να πιάσουν ξαπλώστρα με το που άνοιξε η πισίνα του ξενοδοχείου.

Την... απόγνωση του να βρει κανείς ξαπλώστρα σε ξενοδοχείο κατέγραψε σε βίντεο που έγινε viral χρήστης του TikTok.

Οι Βρετανοί τουρίστες του ξενοδοχείου στο νησί Λανθαρότε, στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, έκαναν πραγματική... έφοδο στις 7 το πρωί για να πιάσουν μία ξαπλώστρα.

Όταν άνοιξε η πισίνα, επικράτησε χάος, καθώς οι άνθρωποι, οι οποίοι σύμφωνα με έναν σχολιαστή του βίντεο που γνωρίζει το θέρετρο είναι «όλοι Άγγλοι», έτρεξαν να καταλάβουν τις καλύτερες ξαπλώστρες.

Η Rachael, που ανήρτησε το βίντεο, κατέγραψε τους ενθουσιώδεις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γονιών, να ρίχνουν γρήγορα τις πετσέτες τους στις ξαπλώστρες για να διεκδικήσουν τις θέσεις τους.

Το βίντεο στο TikTok συγκέντρωσε γρήγορα πάνω από 200.000 προβολές, με τους ανθρώπους στα σχόλια να είναι σοκαρισμένοι από τις εικόνες.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης μου. Νιώθω τόσο άσχημα για λογαριασμό τους! Η ζωή είναι πολύ σύντομη, άνθρωποι!

Πηγαίνετε διακοπές και εξερευνήστε, πηγαίνετε στην παραλία, απολαύστε τον πολιτισμό, δοκιμάστε την τοπική κουζίνα, επισκεφθείτε άλλες πόλεις και χωριά. Τι νόημα έχει να πάτε διακοπές για να κάτσετε εκεί και να ψήνεστε στον ήλιο όλη μέρα;»

Δείτε το βίντεο:

Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Είναι τόσο ντροπιαστικό. Φανταστείτε να ξυπνάτε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο εξωτερικό και να λέτε στον/στην σύντροφό σας: «Δεν μπορώ να μείνω εδώ και να απολαύσω το να είμαι δίπλα σου, μωρό μου. Πρέπει να πάω να βρω μια ξαπλώστρα, δεν θα ξαπλώσουμε μέχρι το μεσημέρι».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Έχω πάει σε αυτό το ξενοδοχείο. Υπάρχουν τόσες πολλές ξαπλώστρες, παντού, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά μετά βλέπω αυτό που βλέπω».

Ένας χρήστης είπε: «Είμαι σε διακοπές για να χαλαρώσω, όχι για να τσακωθώ!».

Ένας άλλος είπε ότι έχει μείνει στο θέρετρο στο παρελθόν και ότι αυτοί που «αγωνίζονται» για τις ξαπλώστρες είναι συχνά «όλοι Άγγλοι», όπως ισχυρίστηκε.

