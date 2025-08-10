Πάφος: Δελφίνια κολυμπούν κοντά σε λουόμενους - Δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη αλλά μαγευτική επίσκεψη από τη θάλασσα είχαν σήμερα το πρωί οι λουόμενοι στα Δημοτικά Μπάνια της Κάτω Πάφου. Δύο δελφίνια πλησίασαν την ακτή, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα και υπενθυμίζοντας την ομορφιά και την αξία της θαλάσσιας ζωής.

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη καθώς πολλοί από τους παρευρισκόμενους σταμάτησαν για να τα παρατηρήσουν, ενώ αρκετοί απαθανάτισαν τη στιγμή με τα κινητά τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δελφίνια έμειναν για αρκετή ώρα κοντά στην παραλία, κινούνταν ήρεμα και προσέφεραν στους παρατηρητές εικόνες που σπάνια βλέπει κανείς τόσο κοντά στην ακτογραμμή.

Αν και στην περιοχή έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί θαλάσσιες χελώνες, η παρουσία δελφινιών θεωρείται πιο σπάνια.