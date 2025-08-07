Μετά τη Σύμη, ακόμη δύο νησιά εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

Ακόμη δύο νησιά στηρίζουν έμπρακτα την πρωτοβουλία του Δήμου Σύμης αναφορικά με επιβολή τέλους στους ταξιδιώτες της μίας ημέρας – Δήμαρχοι κάνουν λόγο για «μία ιδέα που κινείται στη σωστή κατεύθυνση», μιλώντας στο Newsbomb

Γιάννης Νικηφοράκης

Μετά τη Σύμη, ακόμη δύο νησιά εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Δήμοι Παξών και Ιθάκης εξετάζουν σοβαρά το μέτρο επιβολής τέλους στους επισκέπτες της μίας ημέρας, μία πρωτοβουλία που άρχισε από τον Δήμο Σύμης, με σκοπό την άντληση σημαντικών κονδυλίων για τη διατήρηση των υποδομών, τη διατήρηση της ταυτότητας και του φυσικού πλούτου του νησιού και τη συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Ο Δήμαρχος Παξών, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, αναφέρει ότι «πρόκειται για μία ιδέα που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αν έχουμε αυτό το έσοδο, θα είναι μία σημαντική βοήθεια για τα οικονομικά του Δήμου. Όλα τα νησιά που έχουν κρουαζιέρα, θα καταγράψουν οφέλη. Πρέπει να νομοθετηθεί από την κεντρική κυβέρνηση, αλλιώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί», μιλώντας στο Newsbomb.

Οι Παξοί δέχονται καθημερινά χιλιάδες ημερήσιους επισκέπτες, που υπολογίζεται ότι συνολικά προσεγγίζουν τους 240.000 για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου.

Νησιά όπως η Σύμη αλλά και οι Παξοί επιβαρύνουν δυσανάλογα τις υπηρεσίες τους, ειδικά αυτές της διαχείρισης απορριμμάτων και ύδρευσης, αλλά και τις υποδομές, την προστασία των πολιτιστικών μνημείων και τη διαχείριση της επισκεψιμότητας λόγω των μεγάλων τουριστικών ροών της μίας μέρας που δέχονται.

Η είσπραξη ενός τέλους της τάξεως μερικών ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να τούς παρέχει τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς δεν θεωρούν δίκαιο να αυξήσουν περισσότερο τα δημοτικά τέλη για τους μόνιμους κατοίκους.

«Δεν μπορεί να κοστίζει παραπάνω από 2 – 3 ευρώ»

«Αν η ανταπόκριση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι θετική, θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία προκειμένου να δούμε το τελικό τέλος και το ύψος του· εφόσον χρειαστεί απόφαση δημοτικού συμβουλίου, θα συζητηθεί ώστε να τακτοποιηθούν και τυπικά τα ζητήματα και να οριστικοποιηθεί το κόστος που θα επιβληθεί.

Προσωπικά, έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 2 – 3 ευρώ.

Ακόμα και πλοιοκτήτες με τους οποίους μίλησα, δεν θεωρούν ότι είναι μεγάλο το ποσό ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι οι αντιπολιτευόμενοι του Δήμου δεν θα έχουν θέμα», σημειώνει ακόμη ο κ. Βλαχόπουλος.

Τον Ιούλιο, η Σύμη ζήτησε επισήμως άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να επιβάλλει τέλος ύψους 3 ευρώ στους επισκέπτες της μίας ημέρας. Το νησί δέχεται τουλάχιστον 300.000 επισκέπτες ετησίως και κατά ορισμένες άλλες εκτιμήσεις έως και 500.000 που δεν διανυκτερεύουν, αλλά δοκιμάζουν τα όρια αντοχής των δημόσιων υποδομών.

Ανάλογα τέλη έχουν θεσμοθετηθεί για συγκεκριμένους προορισμούς, όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι στην Ισπανία, η Βενετία και άλλοι προορισμοί στην Ιταλία. Συχνά αναφέρεται ως sustainable tourism tax, ενώ και στην Ελλάδα έχει επιβληθεί τέλος κλιματικής αλλαγής στους διαμένοντες στα ξενοδοχεία. Όχι, όμως, στους ημερήσιους επισκέπτες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κεφαλονιά: Επιστρέφει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» με Ιρέν Ζακόμπ και Λεξ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Παπαγάλος-κατάσκοπος ξεσκέπασε σπείρα ναρκωτικών με μια φράση: «Δύο για 25!»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη Σεμερτζίδου

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δικογραφία εις βάρος δύο οργανωμένων για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στόχος μας μία Ελλάδα που προχωρά ενωμένη και χτίζει το “αύριο” με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη»

09:05LIFESTYLE

Σάσα Σταμάτη: «Οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος μέχρι που τον έστειλαν νοσοκομείο με τρύπιο πνεύμονα»

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

08:27LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Όσοι έρχονται παράνομα από ασφαλείς χώρες, η μόνη λύση θα είναι η επιστροφή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

06:24ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές» -Τι απαντά ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι σε ρόλο «security» αυτο-οργανώνονται και προστατεύουν μόνοι τους τις γειτονιές

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ