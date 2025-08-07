Μετά τη Σύμη, ακόμη δύο νησιά εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

Οι Δήμοι Παξών και Ιθάκης εξετάζουν σοβαρά το μέτρο επιβολής τέλους στους επισκέπτες της μίας ημέρας, μία πρωτοβουλία που άρχισε από τον Δήμο Σύμης, με σκοπό την άντληση σημαντικών κονδυλίων για τη διατήρηση των υποδομών, τη διατήρηση της ταυτότητας και του φυσικού πλούτου του νησιού και τη συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Ο Δήμαρχος Παξών, Σπυρίδων Βλαχόπουλος, αναφέρει ότι «πρόκειται για μία ιδέα που κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αν έχουμε αυτό το έσοδο, θα είναι μία σημαντική βοήθεια για τα οικονομικά του Δήμου. Όλα τα νησιά που έχουν κρουαζιέρα, θα καταγράψουν οφέλη. Πρέπει να νομοθετηθεί από την κεντρική κυβέρνηση, αλλιώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί», μιλώντας στο Newsbomb.

Οι Παξοί δέχονται καθημερινά χιλιάδες ημερήσιους επισκέπτες, που υπολογίζεται ότι συνολικά προσεγγίζουν τους 240.000 για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου.

Νησιά όπως η Σύμη αλλά και οι Παξοί επιβαρύνουν δυσανάλογα τις υπηρεσίες τους, ειδικά αυτές της διαχείρισης απορριμμάτων και ύδρευσης, αλλά και τις υποδομές, την προστασία των πολιτιστικών μνημείων και τη διαχείριση της επισκεψιμότητας λόγω των μεγάλων τουριστικών ροών της μίας μέρας που δέχονται.

Η είσπραξη ενός τέλους της τάξεως μερικών ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να τούς παρέχει τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς δεν θεωρούν δίκαιο να αυξήσουν περισσότερο τα δημοτικά τέλη για τους μόνιμους κατοίκους.

«Δεν μπορεί να κοστίζει παραπάνω από 2 – 3 ευρώ»

«Αν η ανταπόκριση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι θετική, θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία προκειμένου να δούμε το τελικό τέλος και το ύψος του· εφόσον χρειαστεί απόφαση δημοτικού συμβουλίου, θα συζητηθεί ώστε να τακτοποιηθούν και τυπικά τα ζητήματα και να οριστικοποιηθεί το κόστος που θα επιβληθεί.

Προσωπικά, έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 2 – 3 ευρώ.

Ακόμα και πλοιοκτήτες με τους οποίους μίλησα, δεν θεωρούν ότι είναι μεγάλο το ποσό ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι οι αντιπολιτευόμενοι του Δήμου δεν θα έχουν θέμα», σημειώνει ακόμη ο κ. Βλαχόπουλος.

Τον Ιούλιο, η Σύμη ζήτησε επισήμως άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να επιβάλλει τέλος ύψους 3 ευρώ στους επισκέπτες της μίας ημέρας. Το νησί δέχεται τουλάχιστον 300.000 επισκέπτες ετησίως και κατά ορισμένες άλλες εκτιμήσεις έως και 500.000 που δεν διανυκτερεύουν, αλλά δοκιμάζουν τα όρια αντοχής των δημόσιων υποδομών.

Ανάλογα τέλη έχουν θεσμοθετηθεί για συγκεκριμένους προορισμούς, όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι στην Ισπανία, η Βενετία και άλλοι προορισμοί στην Ιταλία. Συχνά αναφέρεται ως sustainable tourism tax, ενώ και στην Ελλάδα έχει επιβληθεί τέλος κλιματικής αλλαγής στους διαμένοντες στα ξενοδοχεία. Όχι, όμως, στους ημερήσιους επισκέπτες.

Διαβάστε επίσης