Χανιά: Εκβιασμός από τουρίστες για να μη... γράψουν αρνητική κριτική - Ζητούσαν εκατοντάδες ευρώ

Στα Χανιά, αστυνομικοί του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης (07/08) δύο αλλοδαπούς τουρίστες (έναν άνδρα και μία γυναίκα) που κατηγορούνται για εκβίαση ιδιοκτητών καταλύματος, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη και της διαχειρίστριας, οι δύο πελάτες, κατά την αποχώρησή τους, απαίτησαν 700 ευρώ για να μην αφήσουν αρνητικές κριτικές στο διαδίκτυο, οι οποίες θα έπλητταν την εικόνα της επιχείρησης, αναφέρει η neakriti.gr.

Η αστυνομία οργάνωσε επιχείρηση-παγίδα και οι τουρίστες συνελήφθησαν τη στιγμή που παραλάμβαναν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Κατά τη σύλληψη αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους, αντιστάθηκαν και κατέγραφαν τους αστυνομικούς με κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Συνελήφθησαν χθες (07.08.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων δυο αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για εκβίαση , βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες δυο ημεδαποί (ιδιοκτήτης και διαχειρίστρια) οι οποίοι διαθέτουν επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος (κατάλυμα) κατήγγειλαν στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων ότι δυο αλλοδαποί οι οποίοι διέμειναν ως πελάτες στο κατάλυμα, κατά την αποχώρηση τους απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβούν σε αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο .

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι αλλοδαποί εντοπίσθηκαν κατά το χρόνο που παρελάμβαναν το ανωτέρω χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα .

Κατά το χρόνο της σύλληψης τους αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους , αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο) τους αστυνομικούς .

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων».

Διαβάστε επίσης