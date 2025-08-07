Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

Το φετινό καλοκαίρι, αλλά και όλο το 2025, δεν θα μείνει στην ιστορία ως χρονιά-ρεκόρ για τις αφίξεις τουριστών στη Φλωρεντία και εν γένει στην Τοσκάνη. Η πτώση των κρατήσεων πλήττει τόσο τα ξενοδοχεία όσο και τα βραχυχρόνια ενοίκια, με την πληρότητα των δωματίων να βρίσκεται μόλις στο 50%.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μείωση των τιμών, αλλά η ελπίδα για αναστροφή της τάσης φαίνεται μακρινή, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας Τουρισμού της Φλωρεντίας, υπήρξε μείωση τον Ιούλιο, αλλά όχι πλήρης κατάρρευση, και οι τουρίστες καταναλώνουν λιγότερα. Η έλλειψη αγοραστικής δύναμης και η αυξημένη τιμή των υπηρεσιών είναι δύο από τα κύρια αίτια της πτώσης, με τους Ιταλούς τουρίστες να εξακολουθούν να ταξιδεύουν, αλλά σε μικρότερα νούμερα σε σχέση με το 2023.

Ειδικά οι Αμερικανοί τουρίστες, που αποτελούν σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών, έχουν μειώσει αισθητά τα ταξίδια τους στην Ευρώπη.

«Για τον Αύγουστο, έχουμε πληροφορίες για μείωση στις κρατήσεις και εξετάζουμε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες θα μπορούσαν να οφείλονται σε μειώσεις τιμών ή/και προσφορές» επισημαίνει.

Η Μόνικα Ροκίνι, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Φλωρεντίας μιλά για μια σημαντική μείωση στις κρατήσεις από τον Μάιο, που έχει φτάσει σε ποσοστό μείωσης 15-20% σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2024.

Όπως εξηγεί, οι πρώτες ακυρώσεις προκλήθηκαν από την ανακοίνωση των δασμών, ενώ η σημαντική απουσία των Αμερικανών τουριστών, οι οποίοι συνήθως ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, επιδεινώνει την κατάσταση. "Η τουριστική κίνηση φέτος χαρακτηρίζεται από τον 'τουρισμό μίας νύχτας', με παραμονές που δεν ξεπερνούν τις δύο νύχτες", σημειώνει η Ροκίνι.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους ξενοδόχους. Σύμφωνα με τη Federalberghi, η πληρότητα των ξενοδοχείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης φτάνει το 70-80%, αλλά και πάλι οι προβλέψεις για το υπόλοιπο του 2025 είναι απαισιόδοξες.

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Φραντσέσκο Μπέκι, επισημαίνει πως αν και ο Σεπτέμβριος φαίνεται να είναι πιο ζωηρός, η πόλη δεν αναμένεται να δει τις ίδιες επισκέψεις και έσοδα με το 2024. «Ο Οκτώβριος μπορεί να αποτελέσει την τελευταία μεγάλη πρόκληση για φέτος, αλλά το 2025 δεν φαίνεται να επαναλαμβάνει τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους» προσθέτει.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Διαχειριστών Ακινήτων Ιταλίας, Λορέντζο Φαγνιόνι, σχολιάζει πως η κατάσταση για τους Αμερικανούς επισκέπτες έγινε "καταστροφική" από τον Μάιο και μετά, λόγω του αδύναμου δολαρίου και της αύξησης των τιμών στην Ευρώπη.

Παρά την κατάσταση, όμως, τονίζει ότι η Φλωρεντία παραμένει πάντα ελκυστική και ένας από τους πιο σημαντικούς προορισμούς για τους τουρίστες στην Ιταλία.

