Ισπανία: Πανικός σε ξενοδοχείο της Τενερίφης για τις... ξαπλώστρες

Πανικός επικράτησε σε ένα ξενοδοχείο της Τενερίφης, όπου τουρίστες εθεάθησαν να τρέχουν για να καταλάβουν μία... ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό καταγράφηκε στις 16 Ιουνίου από την 29χρονη Χόουπ Ντέιβις, η οποία βρισκόταν για διακοπές στο ξενοδοχείο Spring Hotel Bitacora στην περιοχή Playa de las Americas της Τενερίφης.

Όπως εξήγησε η ίδια στο βρετανικό μέσο, οι τουρίστες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στον χώρο της πισίνας από τις 7:30 το πρωί για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες ξαπλώστρες, παρά το γεγονός ότι οι πόρτες άνοιγαν στις 8:00.

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«Υπήρχαν περίπου 40 άτομα που έτρεξαν για να προλάβουν μια ξαπλώστρα. Όλοι τους άρχισαν να πανικοβάλλονται γιατί ήθελαν να εξασφαλίσουν μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα, κυρίως επειδή πρόκειται για οικογενειακό ξενοδοχείο. Αυτό συμβαίνει καθημερινά», εξήγησε η Ντέιβις, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα για να βρίσκουν ξαπλώστρες οι επισκέπτες του ξενοδοχείου.

Η 29χρονη δήλωσε ότι, λόγω αυτού που συνέβαινε, εκείνη, ο σύζυγός της και δύο φίλοι τους, συχνά δεν κατάφερναν να βρουν ξαπλώστρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάνε σε κάποια παραλία ή κάποιο υδάτινο πάρκο.

«Μέχρι τις 9:30 δεν υπήρχε πλέον άδεια ξαπλώστρα», εξήγησε η 29χρονη, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να υπήρχαν αρκετές ξαπλώστρες για όλους.

«Αν δεν χρησιμοποιούνταν μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα έπρεπε να αφαιρούνται οι πετσέτες και να επιτρέπεται σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τις ξαπλώστρες. Είναι άδικο για όσους δεν μπορούν να κατέβουν μέχρι τις 08:00», κατέληξε.