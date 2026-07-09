Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα: Τι ισχύει για στάθμευση και ελεύθερη κατασκήνωση

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι οι διατάξεις για τη στάθμευση τροχόσπιτων ισχύουν υπό την προτεραιότητα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν εφαρμόζονται απομονωμένα.

Η στάθμευση αυτοκινούμενων τροχόσπιτων έως 7,5 μέτρα επιτρέπεται απεριόριστα χρονικά εντός κατοικημένων περιοχών, ενώ για μεγαλύτερα και ρυμουλκούμενα η μέγιστη διάρκεια είναι 24 ώρες.

Η παραμονή ατόμων μέσα σε νομίμως σταθμευμένο τροχόσπιτο δεν αποτελεί παράβαση, ακόμα και κατά τις νυκτερινές ώρες.

Η ελεύθερη κατασκήνωση θεωρείται παράβαση μόνο αν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία εξωτερικής κατάληψης χώρου πέραν του οχήματος, όπως τέντες ή τραπεζοκαθίσματα.

Οι αστυνομικοί πρέπει να εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να εφαρμόζουν ομοιόμορφα τους κανόνες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των ελέγχων. Snapshot powered by AI

Η Ελληνική Αστυνομία αποσαφηνίζει οριστικά το νομικό πλαίσιο που αφορά τη στάθμευση αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε, σύμφωνα με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Ρυμουλκούμενων Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων Ελλάδος (Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε.), ως αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας του και της ΕΛΑΤ, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων Ελλήνων και ξένων περιηγητών.

Με τη νέα αυτή διαταγή, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη στάθμευση των τροχόσπιτων και τον ορισμό της ελεύθερης κατασκήνωσης, βάζοντας τέλος σε παρερμηνείες που, όπως επισημαίνεται, δημιουργούσαν προβλήματα κατά τους ελέγχους. Παράλληλα, διευκρινίζεται ο τρόπος εφαρμογής του νομικού πλαισίου, με σαφή αναφορά στην προτεραιότητα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπου η στάθμευση επιτρέπεται.

Για την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, οι δύο Διαταγές του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (Αρ. Πρωτ. 1246/26/351380 και 1246/26/1545349) ξεκαθαρίζουν το νομικό πλαίσιο:

Υπεροχή του Κ.Ο.Κ. : Οι διατάξεις του Ν. 4276/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5170/2025, τελούν ρητώς υπό την επιφύλαξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν εφαρμόζονται απομονωμένα.

: Οι διατάξεις του Ν. 4276/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5170/2025, τελούν ρητώς υπό την επιφύλαξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν εφαρμόζονται απομονωμένα. Πρωτεύουσα εφαρμογή : Όπου η στάθμευση επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ., οι διατάξεις του εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα (Άρθρο 38 του νέου Κ.Ο.Κ. - Ν. 5209/2025).

: Όπου η στάθμευση επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ., οι διατάξεις του εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα (Άρθρο 38 του νέου Κ.Ο.Κ. - Ν. 5209/2025). Νόμιμη στάθμευση εντός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 6 Κ.Ο.Κ.) : Πραγματοποιείται όπου επιτρέπεται και η στάθμευση των Ι.Χ. οχημάτων. Τα αυτοκινούμενα έως 7,5 μέτρα σταθμεύουν απεριόριστα χρονικά. Τα αυτοκινούμενα άνω των 7,5 μέτρων και τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα η στάθμευση τους επιτρέπεται έως 24 ώρες.

: Πραγματοποιείται όπου επιτρέπεται και η στάθμευση των Ι.Χ. οχημάτων. Τα αυτοκινούμενα έως 7,5 μέτρα σταθμεύουν απεριόριστα χρονικά. Τα αυτοκινούμενα των 7,5 μέτρων και τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα η στάθμευση τους επιτρέπεται έως 24 ώρες. Νόμιμη στάθμευση εκτός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 5 Κ.Ο.Κ.): Επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση σε χώρους που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό ή στα ερείσματα των οδών, αν δεν υπάρχουν τέτοια, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, και παράλληλα προς τον άξονά του.

Οι νέες σαφείς οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή παρερμηνειών

Με τη νέα σημερινή Διαταγή, αποσαφηνίζονται οριστικά τα κριτήρια ελέγχου για το αστυνομικό προσωπικό:

Η διαμονή εντός του οχήματος είναι νόμιμη : Η απλή παρουσία ή παραμονή ατόμων μέσα σε νομίμως σταθμευμένο τροχόσπιτο, ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες , δεν συνιστά παράβαση. Αρθ4 παρ 69 ΚΟΚ

: Η απλή παρουσία ή παραμονή ατόμων μέσα σε νομίμως σταθμευμένο τροχόσπιτο, , δεν συνιστά παράβαση. Αρθ4 παρ 69 ΚΟΚ Σαφήνεια στους ελέγχους : Αποσαφηνίζεται ότι η κατηγορία του οχήματος από μόνη της δεν αρκεί για τη βεβαίωση παράβασης περί ελεύθερης κατασκήνωσης (ύψους 300€).

: Αποσαφηνίζεται ότι η κατηγορία του οχήματος από μόνη της δεν αρκεί για τη βεβαίωση παράβασης περί ελεύθερης κατασκήνωσης (ύψους 300€). Σαφής ορισμός ελεύθερης κατασκήνωσης : Για να στοιχειοθετηθεί παράβαση «εγκατάστασης» ή ελεύθερης κατασκήνωσης, απαιτούνται αντικειμενικά στοιχεία εξωτερικής κατάληψης χώρου πέραν του περιγράμματος του οχήματος (ανάπτυξη τεντών, τραπεζιών, καθισμάτων ή ψησταριών).

: Για να στοιχειοθετηθεί παράβαση «εγκατάστασης» ή ελεύθερης κατασκήνωσης, απαιτούνται αντικειμενικά στοιχεία εξωτερικής κατάληψης χώρου πέραν του περιγράμματος του οχήματος (ανάπτυξη τεντών, τραπεζιών, καθισμάτων ή ψησταριών). Εξατομικευμένοι έλεγχοι : Οι αστυνομικοί οφείλουν να εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να αποτυπώνουν γραπτώς τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την παράβαση.

: Οι αστυνομικοί οφείλουν να εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να αποτυπώνουν γραπτώς τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την παράβαση. Ενιαία εφαρμογή: Ζητείται η απαρέγκλιτη και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων από όλο το αστυνομικό προσωπικό για τη διασφάλιση της υπηρεσιακής αξιοπιστίας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε., «ο τουρισμός με τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα πρέπει επιτέλους να λάβει τη σωστή του θέση σε μια κατ' εξοχήν τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, η χώρα μας κάνει ένα μεγάλο βήμα για να καταστεί πραγματικά φιλική προς το Caravaning, προστατεύοντας τους νομοταγείς ιδιοκτήτες».

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