Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

Ο Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε. ανακοίνωσε την έκδοση της νέας διευκρινιστικής διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Δημήτρης Δρίζος

Αλλάζουν όλα για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων, καθώς νέα διευκρινιστική διαταγή της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη στάθμευση, βάζοντας τέλος στις ασάφειες που επικρατούσαν μέχρι σήμερα και διαχωρίζοντας ρητά τη νόμιμη στάθμευση από την παράνομη κατασκήνωση.

Ο Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε. ανακοίνωσε την έκδοση της νέας διευκρινιστικής διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Αρ. Πρωτ. 1246/26/351380), με την οποία αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς στάθμευσης αυτοκινούμενων & ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, σε πλήρη εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025).

Κατόπιν συντονισμένης συνεργασίας με τo Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Τουρισμού, την Αστυνομία και την ΕΛΑΤ, αποσαφηνίζεται πλέον με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη στάθμευση αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχοσπίτων, αίροντας κάθε προηγούμενη παρερμηνεία.

Με τη νέα αυτή σαφή διαταγή, η Ελλάδα αποκαθιστά το κλίμα φιλοξενίας προς τον περιηγητικό τουρισμό, διασφαλίζοντας ότι η νόμιμη στάθμευση δεν συγχέεται πλέον με την παράνομη κατασκήνωση.

Τι ισχύει πλέον επίσημα

Εντός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 6 ΚΟΚ)

  • Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα έως 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση απεριόριστης διάρκειας σε όλες τις θέσεις όπου επιτρέπεται και για τα λοιπά οχήματα.
  • Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα άνω των 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
  • Ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα (ανεξαρτήτως μήκους): Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Εκτός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 5 ΚΟΚ)

  • Η στάθμευση επιτρέπεται σε χώρους που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, στα ερείσματα των οδών ή στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, εφόσον δεν υπάρχει ειδική απαγορευτική σήμανση.
  • Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός 24ώρου για τη στάθμευση εκτός κατοικημένων περιοχών.

Διευκρίνιση στάθμευσης έναντι κατασκήνωσης

Η νέα διαταγή υπογραμμίζει ότι η ρήτρα επιφύλαξης του ΚΟΚ (Άρθρο 38) εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.

Η απλή στάθμευση, χωρίς ανάπτυξη εξοπλισμού (τέντες, τραπεζοκαθίσματα, εξωτερικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), είναι απολύτως νόμιμη και δεν συνιστά παράνομη εγκατάσταση ή κατασκήνωση.

Με τις ανωτέρω ενέργειες η χώρα μας εκσυγχρονίζει, τακτοποιεί και αποκαθιστά με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα της απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινότητα περιηγητών που επλήγη το προηγούμενο έτος και επανέρχεται δυναμικά ως φιλικός σύγχρονος και ευρωπαϊκός προορισμός.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία τους και συνεχίζουμε μεθοδικά να εργαζόμαστε για:

  • τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών,
  • τη θεσμική θωράκιση του κλάδου,
  • και την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στους εγχώριους και διεθνείς ταξιδιώτες.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έναρξη συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ τα ...βρήκε σκούρα με τα ελληνικά ονόματα - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από την αποτοξίνωση στην πρώτη γραμμή του πολέμου

17:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει το USB OTG για τα τηλέφωνα Android και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιείτε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1® και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Σήμερα η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Δύο κινεζικά πλοία της Cosco έκαναν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1 και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ειρωνική προειδοποίηση Γκαλιμπάφ για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ – «Πώς θα προστατεύσετε τους στρατιώτες σας στο έδαφός μας;»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

17:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Κομισιόν για τον Κάθετο Διάδρομο

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Διέψευσε ότι ο Πούτιν ζήτησε από Ρώσους ολιγάρχες χρηματοδότηση για τον πόλεμο

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα L’ Etape Greece by Tour de France 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του ενός τρίτου του οπλοστασίου του Ιράν

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος άφησε το παράθυρο ανοιχτό για 3 χρόνια και το διαμέρισμά του έγινε αποικία περιστεριών

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ