Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

Αλλάζουν όλα για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων, καθώς νέα διευκρινιστική διαταγή της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη στάθμευση, βάζοντας τέλος στις ασάφειες που επικρατούσαν μέχρι σήμερα και διαχωρίζοντας ρητά τη νόμιμη στάθμευση από την παράνομη κατασκήνωση.

Ο Σ.Ε.Α.Ρ.Τ.Ε. ανακοίνωσε την έκδοση της νέας διευκρινιστικής διαταγής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Αρ. Πρωτ. 1246/26/351380), με την οποία αποσαφηνίζεται πλήρως το καθεστώς στάθμευσης αυτοκινούμενων & ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, σε πλήρη εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025).

Κατόπιν συντονισμένης συνεργασίας με τo Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Τουρισμού, την Αστυνομία και την ΕΛΑΤ, αποσαφηνίζεται πλέον με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη στάθμευση αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχοσπίτων, αίροντας κάθε προηγούμενη παρερμηνεία.

Με τη νέα αυτή σαφή διαταγή, η Ελλάδα αποκαθιστά το κλίμα φιλοξενίας προς τον περιηγητικό τουρισμό, διασφαλίζοντας ότι η νόμιμη στάθμευση δεν συγχέεται πλέον με την παράνομη κατασκήνωση.

Τι ισχύει πλέον επίσημα

Εντός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 6 ΚΟΚ)

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα έως 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση απεριόριστης διάρκειας σε όλες τις θέσεις όπου επιτρέπεται και για τα λοιπά οχήματα.

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα άνω των 7,50 μ.: Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα (ανεξαρτήτως μήκους): Επιτρέπεται η στάθμευση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Εκτός κατοικημένων περιοχών (Άρθρο 38 παρ. 5 ΚΟΚ)

Η στάθμευση επιτρέπεται σε χώρους που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, στα ερείσματα των οδών ή στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, εφόσον δεν υπάρχει ειδική απαγορευτική σήμανση.

Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός 24ώρου για τη στάθμευση εκτός κατοικημένων περιοχών.

Διευκρίνιση στάθμευσης έναντι κατασκήνωσης

Η νέα διαταγή υπογραμμίζει ότι η ρήτρα επιφύλαξης του ΚΟΚ (Άρθρο 38) εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.

Η απλή στάθμευση, χωρίς ανάπτυξη εξοπλισμού (τέντες, τραπεζοκαθίσματα, εξωτερικές εγκαταστάσεις κ.λπ.), είναι απολύτως νόμιμη και δεν συνιστά παράνομη εγκατάσταση ή κατασκήνωση.

Με τις ανωτέρω ενέργειες η χώρα μας εκσυγχρονίζει, τακτοποιεί και αποκαθιστά με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα της απέναντι στην ευρωπαϊκή κοινότητα περιηγητών που επλήγη το προηγούμενο έτος και επανέρχεται δυναμικά ως φιλικός σύγχρονος και ευρωπαϊκός προορισμός.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία τους και συνεχίζουμε μεθοδικά να εργαζόμαστε για: