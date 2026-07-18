Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κίσσαμο Χανίων - Επιχείρησαν 45 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Snapshot Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική και γεωργική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου, Χανίων.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Η επιχείρηση δυσχεράνθηκε από ισχυρούς ανέμους που έφταναν τα 7 μποφόρ.

Η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές και δεν προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες.

Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποφυγή αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου σε αγροτοδασική και γεωργική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου, στα Χανιά, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Το έργο της κατάσβεσης δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική και γεωργική έκταση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών ή ζημιές σε κατοικίες.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να διασφαλίσουν την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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