Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμό

Snapshot Εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Κύμης στην Εύβοια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω των δυσμενών συνθηκών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κύμης στην Εύβοια.

Λόγω της φωτιάς, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Επισκοπή, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς τη Βρύση, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των συνθηκών που επικρατούν.