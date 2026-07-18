Φωτιά: Μεγάλη πυρκαγιά στην Κίσσσαμο στο ορεινό χωριό Αερινό – Σηκώθηκε ελικόπτερο, μήνυμα του 112

Snapshot Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο ορεινό χωριό Αερινό της Κισσάμου στα Χανιά.

Απεστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των γύρω χωριών για ετοιμότητα εκκένωσης.

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική και γεωργική έκταση μεταξύ Αερινό και Κεφάλι Κισσάμου.

Στο σημείο επιχειρούν 18 οχήματα με 45 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στο χωριό Αερινό της Κισσάμου στα Χανιά, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των γύρω χωριών, έτσι ώστε να είναι σε ετοιμότητα εφόσον χρειαστεί να εκκενώσουν λόγω της πυρκαγιάς.

Η φωτιά καίει μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση μεταξύ των χωριών Αερινού και Κεφάλι Κισσάμου, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 18 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 45 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα.