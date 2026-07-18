Φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Οριοθετήθηκε το μέτωπο

Snapshot Η πυρκαγιά στον Ξερόκαμπο Σητείας οριοθετήθηκε και έχει πλέον σβήσει χωρίς να απειληθούν κατοικίες.

Περίπου 60 πυροσβέστες με 18 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα επιχείρησαν για τον έλεγχο της φωτιάς.

Ισχυροί άνεμοι έως 6 μποφόρ εμπόδισαν την αεροπορική ρίψη νερού, καθιστώντας κρίσιμη την επέμβαση των επίγειων δυνάμεων.

Καταστράφηκε μικρή θαμνώδης έκταση χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και συνεχίζεται η επιτήρηση για αναζωπυρώσεις. Snapshot powered by AI

Κέρδισαν τη μάχη με το πύρινο μέτωπο στον Ξηρόκαμπο Σητείας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο και περιόρισαν άμεσα τη φωτιά πριν εξαπλωθεί και κινδυνεύσουν πολίτες και κατοικίες.

Η φωτιά, που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Ξερόκαμπο Σητείας, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, έχει πλέον σβήσει, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 60 πυροσβέστες με 18 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν γρήγορα το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Αν και κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα για να συνδράμουν από αέρος, οι πολύ ισχυροί άνεμοι μέχρι και 6 μποφόρ, που έπνεαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού, με αποτέλεσμα το βάρος της επιχείρησης να πέσει στις επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πυρκαγιά κάηκε μικρή θαμνώδης έκταση, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζοπυρώσεις.

Η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς), γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όλους.