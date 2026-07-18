Φωτιά στη Σητεία: Εκδόθηκε 112, μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στις 07:00 το πρωί του Σαββάτου στη Σητεία με τις Αρχές να αποστέλλουν μήνυμα 112 καλώντας τους κατοίκους και τους παραθεριστές να είναι σε εγρήγορση εφόσον τους ζητηθεί να εκκενώσουν.

Η φωτιά ξέσπασε στον Ξερόκαμπο και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές ομάδες και εθελοντές. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αναπτύχθηκαν γρήγορα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος 45 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.