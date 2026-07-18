Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»
Αμερικανός επιχειρηματίας αγόρασε εγκαταλελειμμένο φάρο 100 ετών στα ανοιχτά του Μέριλαντ, επενδύοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για να τον μετατρέψει σε τουριστικό και εκπαιδευτικό κέντρο.
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Το πάθος για την ιστορική συντήρηση ώθησε έναν Αμερικανό επιχειρηματία να ρισκάρει στην ανάπλαση ενός φάρου εκατό ετών που βρίσκεται στη μέση της θάλασσας, στα ανοιχτά των ακτών του Μέριλαντ.
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