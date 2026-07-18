Αγόρασε φάρο 150.000€ και μετέτρεψε τα ερείπιά του σε υπερκατασκευή: «Άρχισα να γίνομαι εμμονικός»

Το πάθος για την ιστορική συντήρηση ώθησε έναν Αμερικανό επιχειρηματία να ρισκάρει στην ανάπλαση ενός φάρου εκατό ετών που βρίσκεται στη μέση της θάλασσας, στα ανοιχτά των ακτών του Μέριλαντ.

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