Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση

Το αρχαίο Ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι, γνωστό ως Ludus Latrunculorum, μοιάζει με την ντάμα, αφού δύο παίκτες αναμετρώνται προσπαθώντας να παγιδεύσουν τα πιόνια του αντιπάλου τους.

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