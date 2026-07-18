Το «τάβλι» των Ρωμαίων: Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι «ζωντάνεψε» χάρη στην 3D εκτύπωση
Αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι ανακαλύφθηκε σε ρωμαϊκό οχυρό αναπαράχθηκε με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, επιτρέποντας στο κοινό να το παίξει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 2.000 χρόνια.
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Το αρχαίο Ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι, γνωστό ως Ludus Latrunculorum, μοιάζει με την ντάμα, αφού δύο παίκτες αναμετρώνται προσπαθώντας να παγιδεύσουν τα πιόνια του αντιπάλου τους.
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