Έρευνα: Η εθιστική χρήση των social media μπορεί να επιδεινώνει συμπτώματα ΔΕΠΥ στους εφήβους

Οι έφηβοι που δυσκολεύονται να ελέγξουν τη χρήση των social media εμφανίζουν αυξημένα σημάδια ΔΕΠΥ έναν χρόνο αργότερα, όπως αξιολογήθηκε από τους γονείς τους

Έρευνα: Η εθιστική χρήση των social media μπορεί να επιδεινώνει συμπτώματα ΔΕΠΥ στους εφήβους
ΥΓΕΙΑ
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  • Η εθιστική χρήση των social media από αγόρια στην εφηβεία συνδέεται με επιδείνωση συμπτωμάτων ΔΕΠΥ, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο.
  • Η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιότητα, αλλά δείχνει συσχέτιση μεταξύ εθιστικής χρήσης social media και επιδείνωσης συμπτωμάτων ΔΕΠΥ.
  • Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να κατανοηθεί πώς η υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων επηρεάζει τη συγκέντρωση, τον έλεγχο παρορμήσεων και την ψυχική υγεία των εφήβων.
  • Η έρευνα εντείνει τον προβληματισμό για τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών στην καθημερινή ζωή των παιδιών και εφήβων.
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Η σχέση ανάμεσα στην ψυχική υγεία των παιδιών και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονης επιστημονικής μελέτης, με τους ερευνητές να προσπαθούν να κατανοήσουν πώς η ψηφιακή καθημερινότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη των εφήβων.

Νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF) δείχνει ότι η εθιστική χρήση των social media από αγόρια στην εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας).

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι έφηβοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη σχέση τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετά αγόρια ανέφεραν ότι σκέφτονταν συχνά τα social media, ότι επιθυμούσαν να μειώσουν τον χρόνο χρήσης τους, αλλά ένιωθαν πως δεν μπορούσαν να σταματήσουν.

Έναν χρόνο αργότερα, όταν οι γονείς τους κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους, διαπιστώθηκε ότι τα ίδια αγόρια εμφάνιζαν περισσότερα σημάδια που σχετίζονταν με αυξανόμενα συμπτώματα ΔΕΠΥ.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Τζέισον Ναγκάτα, αναπληρωτής καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν απόλυτα σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

«Δεν πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, επομένως δεν μπορούμε να αποδείξουμε οριστικά την αιτιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «μπορούμε να δείξουμε πως η συσχέτιση τείνει να κινείται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο η υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων μπορεί να επηρεάζει τη συγκέντρωση, τον έλεγχο των παρορμήσεων και γενικότερα την ψυχική υγεία των εφήβων.

Η νέα έρευνα έρχεται να ενισχύσει τον προβληματισμό γύρω από τη χρήση των ψηφιακών πλατφορμών από παιδιά και εφήβους, σε μια εποχή όπου τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους ζωής.

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