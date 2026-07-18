Με πολυτελή Rolls-Royce έφτασε ο κουρέας του Λαμίν Γιαμάλ για το νέο του look - Βίντεο

Snapshot Ο προσωπικός κουρέας του Λαμίν Γιαμάλ έφτασε σε ραντεβού με μία Rolls-Royce, γεγονός που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο καταγράφει τη χαλαρή ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του κουρέματος, που συνέβη μια μέρα πριν τον ημιτελικό και τα 19α γενέθλια του Γιαμάλ.

Μετά το κούρεμα, ο Γιαμάλ υπέγραψε τη μπλούζα του κουρέα, δείχνοντας τη στενή σχέση που έχουν οι δύο άνδρες.

Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν τόσο την πολυτελή άφιξη του κουρέα όσο και την απλότητα του Γιαμάλ απέναντι σε ανθρώπους του στενού του κύκλου.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου, ενώ την προηγούμενη μέρα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τον προσωπικό κουρέα του Λαμίν Γιαμάλ να φτάνει με μία Rolls-Royce για το προγραμματισμένο ραντεβού τους.

Οι εικόνες προέρχονται από τις 13 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τον ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ημέρα κατά την οποία ο νεαρός αστέρας της Ισπανίας γιόρτασε και τα 19α γενέθλιά του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ χαλάρωσε κατά τη διάρκεια του κουρέματος, με τις εικόνες να καταγράφουν κάθε στιγμή της διαδικασίας, η οποία εξελίχθηκε σε viral περιεχόμενο μέσα σε λίγες ώρες.

Η υπογραφή που έκλεψε την παράσταση

Μετά την ολοκλήρωση του κουρέματος, ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε μία ακόμη κίνηση που ξεχώρισε. Υπέγραψε τη μπλούζα του κουρέα του, προσφέροντάς του έτσι, ένα αναμνηστικό δώρο.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και απέσπασε χιλιάδες θετικά σχόλια, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για τη στενή σχέση που φαίνεται να έχουν οι δύο άνδρες.

Το βίντεο έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να σχολιάζουν τόσο την πολυτελή άφιξη του κουρέα όσο και την απλότητα του Λαμίν Γιαμάλ απέναντι σε ανθρώπους του στενού του κύκλου.

Όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2, ενώ μία ημέρα νωρίτερα (18/7) θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία, από τον οποίο θα προκύψει η ομάδα που θα κατακτήσει την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

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