Moυντιάλ: Ο 3χρονος αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ «λιώνει» καρδιές - Οι viral αντιδράσεις του

Snapshot Ο 3χρονος αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ, Κέιν, έγινε viral λόγω των αστείων και συγκινητικών στιγμών του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Γαλλίας στα ημιτελικά, ο Κέιν χαιρέτησε τον 19χρονο Λαμίν, προκαλώντας συγκίνηση στους θεατές.

Ο Λαμίν είχε προετοιμαστεί για τον πανηγυρισμό του Κέιν, καθώς μίλησαν στο τηλέφωνο πριν από τον αγώνα.

Ο Λαμίν έχει μοιραστεί πολλές ξεκαρδιστικές στιγμές με τον μικρό αδερφό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λαμίν αποκαλεί τον Κέιν «σαν γιο του» και εκφράζει μεγάλη αγάπη και αφοσίωση προς εκείνον. Snapshot powered by AI

Ο μόλις τριών ετών Κέιν Γιαμάλ, ετεροθαλής αδερφός του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, έχει γίνει το απόλυτο viral φαινόμενο των κερκίδων. Ο Κέιν προκάλεσε για μία ακόμη φορά αίσθηση χθες, όταν οι κάμερες του Fox «συνέλαβαν» τον μικροσκοπικό οπαδό της Ισπανίας να χαιρετά τον μεγάλο του αδερφό μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επι της Γαλλίας. νίκη που της έδωσε το εισιτήριο για την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Η αξιολάτρευτη στιγμή διαδραματίστηκε λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα, καθώς ο Κέιν σήκωσε το δεξί του χέρι για να χαιρετήσει τον 19χρονο αδερφό του, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ισπανίας.

Ο μικρός έχει επίσης μετατραπεί σε σούπερ σταρ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι οπαδοί του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο έχουν ξετρελαθεί με τα αστεία και τις γκριμάτσες του, ενώ επευφημεί τον Λαμίν κατά τη διάρκεια της πορείας της Ισπανίας στο τουρνουά.

Cute moment between Keyne Yamal and his older brother Lamine after reaching the final. ??? pic.twitter.com/vnkakaqBfD — Adi Alardah (@alardah91) July 14, 2026

Κατά τη νίκη της Ισπανίας με μια άνετη νίκη με 3-0 επί της Αυστρίας, ο τρίχρονος Κέιν κατέκτησε τις καρδιές των οπαδών του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, αφού οι κάμερες κατέγραψαν τον συγκινητικό πανηγυρισμό του για το τρίτο γκολ της Ισπανίας. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους οπαδούς να επαινούν τον μεταδοτικό ενθουσιασμό και την γνήσια αγάπη του νεαρού για τον αδερφό του και την εθνική ομάδα.

«Είμαι συγκινημένος που βλέπω τον αδερφό μου τόσο χαρούμενο. Η μητέρα μου είναι επίσης χαρούμενη γιατί σήμερα ζει τη ζωή που πάντα ονειρευόταν. Σημαίνει πολλά για μένα», είπε ο Γιαμάλ τότε.

Ο Κέιν γιόρτασε επίσης τη νίκη της Ισπανίας επί του Βελγίου στο Λος Άντζελες... βγάζοντας τη γλώσσα του, σε μία ακόμη viral στιγμή που καταγράφηκε στο βίντεο του SoFi Stadium. Ο Λαμίν σήκωσε το βλέμμα του και είδε τη στιγμή, γελώντας με τον πανηγυρισμό του μικρού του αδερφού.

Ο ίδιος δεν εξεπλάγη πάντως καθώς γνώριζε εκ των προτέρων όπως είπε πώς θα πανηγυρίσει ο αδερφός του, καθώς μίλησαν στο τηλέφωνο πριν από τον αγώνα. «Ήμουν στον φυσιοθεραπευτή και με πήρε τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο της μητέρας μου, και μου είπε ότι θα έβγαζε τη γλώσσα του αύριο», δήλωσε ο σταρ του ποδοσφαίρου στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian . «Γι' αυτό ακριβώς όταν τον είδα στην οθόνη, γέλασα πολύ.»

Ο Kέιν έχει γίνει διάσημος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ έχει μοιραστεί πολλές ξεκαρδιστικές στιγμές με τον αδερφό του. Στο τέλος Ιουνίου δημοσίευσε ένα βίντεό του να προσπαθεί να χτυπήσει μια μπάλα του γκολφ ενώ βρίσκεται σε ένα γήπεδο Topgolf, με την προσπάθεια να αποτυγχάνει ξεκαρδιστικά. Τελικά, μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, ο Kέιν πέταξε την μπάλα του γκολφ και μετά έτρεξε στο γήπεδο. «Ο μικρός μου αδερφός σημαίνει τα πάντα για μένα», είπε η Λαμίν αυτόν τον μήνα. «Είμαι ερωτευμένος μαζί του. Νιώθω σαν να είναι γιος μου.»