Μουντιάλ 2026: Έγινε θέμα η πανάκριβη αλυσίδα του Λαμίν Γιαμάλ

Την παραμονή του μεγάλου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Ντάλας, ο Λαμίν Γιαμάλ εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο σούπερ σταρ της Ισπανίας, εμφανίστηκε με το t-shirt της ομάδας, αλλά και κάτι που ξεχώριζε: Μια χοντρή αλυσίδα στο λαιμό.

Αυτό το αξεσουάρ ήταν διαμαντένιο και κατά συνέπεια σήκωσε αρκετή συζήτηση αναφορικά με την τιμή του. Όπως υπολογίζεται, αυτή αγγίζει τις 25.000 με 30.000 ευρώ!

Ο Γιαμάλ έγινε 19 ετών και ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, τονίζοντας πως ήταν ένα δώρο στον εαυτό του:



«Δεν είναι δώρο επειδή το πλήρωσα εγώ. Ένα δώρο από εμένα στον εαυτό μου», είπε.

Όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, ήταν χρυσό 14 ή 18 καρατίων. Οι πέτρες φαίνεται να είναι διαμάντια κομμένα σε μπριγιάν, αν και η προέλευσή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ είναι ειδική παραγγελία και δεν ανήκει σε κανέναν κατάλογο εμπορικής μάρκας.