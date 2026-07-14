Μουντιάλ 2026: Έγινε θέμα η πανάκριβη αλυσίδα του Λαμίν Γιαμάλ

Φορούσε στο λαιμό του διαμαντένιο αξεσουάρ που όπως αναφέρεται η τιμή του αγγίζει τις 30.000 ευρώ.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Έγινε θέμα η πανάκριβη αλυσίδα του Λαμίν Γιαμάλ
AP
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Την παραμονή του μεγάλου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Ντάλας, ο Λαμίν Γιαμάλ εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο σούπερ σταρ της Ισπανίας, εμφανίστηκε με το t-shirt της ομάδας, αλλά και κάτι που ξεχώριζε: Μια χοντρή αλυσίδα στο λαιμό.

Αυτό το αξεσουάρ ήταν διαμαντένιο και κατά συνέπεια σήκωσε αρκετή συζήτηση αναφορικά με την τιμή του. Όπως υπολογίζεται, αυτή αγγίζει τις 25.000 με 30.000 ευρώ!

Ο Γιαμάλ έγινε 19 ετών και ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, τονίζοντας πως ήταν ένα δώρο στον εαυτό του:

«Δεν είναι δώρο επειδή το πλήρωσα εγώ. Ένα δώρο από εμένα στον εαυτό μου», είπε.

Όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, ήταν χρυσό 14 ή 18 καρατίων. Οι πέτρες φαίνεται να είναι διαμάντια κομμένα σε μπριγιάν, αν και η προέλευσή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ είναι ειδική παραγγελία και δεν ανήκει σε κανέναν κατάλογο εμπορικής μάρκας.

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