Axios: Ο Τραμπ ετοιμάζεται για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν – Οι επιλογές του

Snapshot Οι ΗΠΑ στέλνουν δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ εν όψει πιθανής κλιμάκωσης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει επιλογές για μαζική επίθεση στο Ιράν, όπως βομβαρδισμούς υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, χωρίς να έχει λάβει τελική απόφαση.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποιεί συνεχείς επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν εντείνει επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκαλεί προβλήματα λειτουργίας και πολιτική ένταση στο Ισραήλ, με πιέσεις για μείωση του αριθμού τους.

Το Ισραήλ προειδοποιεί ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε ιρανική επίθεση, αποτρέποντας προς το παρόν επιθέσεις εναντίον του. Snapshot powered by AI

Η αμερικανική κυβέρνηση ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλλει δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη χώρα εν όψει πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τους οποίους επικαλείται η ιστοσελίδα Axios.

Αφού του παρουσιάστηκαν διάφορα νέα στρατιωτικά σχέδια κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης στο Ιράν, η οποία θα έχει ευρύτερη εμβέλεια από τις τρέχουσες επιθέσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι επιλογές που έχει ο Τραμπ στο τραπέζι

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι οι βομβαρδισμοί σε ιρανικές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διεξαγωγή περισσότερων επιθέσεων εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, με σκοπό να θαφτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν ακόμη πιο βαθιά, καθώς και η βομβιστική επίθεση στην υπόγεια εγκατάσταση του βουνού Pickaxe, η οποία υποψιάζεται ότι αποτελεί εγκατάσταση υπό κατασκευή.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, αλλά φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο ώστε να προκαλέσει αρκετή ζημιά, ώστε το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις πυρηνικές απαιτήσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ ενδέχεται να διατάξει κλιμάκωση της έντασης τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Την Πέμπτη, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται κέντρο των επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC) στα Στενά, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Τα πυρομαχικά, τα εφόδια και οι ενισχύσεις μεταφέρονται μέσω του Μπαντάρ Αμπάς προς άλλα σημεία των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το Ιράν ενέτεινε επίσης τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφεραν πως το Ιράν επίσης ότι επιτέθηκε σε αμερικανική βάση στη Συρία, αν και οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από τη βάση αυτή πριν από αρκετούς μήνες.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επί του παρόντος περίπου 30 στρατιωτικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ και περίπου τον ίδιο αριθμό στο Αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να στείλουν αρκετές δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των αεροσκαφών στο επίπεδο που είχε στην αρχή του πολέμου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά να χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή είναι πιο εκτεθειμένες σε ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Προς το παρόν, οι Ιρανοί εξακολουθούν να αποτρέπονται από το να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, καθώς κάτι τέτοιο πιθανότατα θα προκαλέσει μαζικά αντίποινα.

Καυτή «πατάτα» για το Ισραήλ

«Μπορώ να σας πω μόνο ένα πράγμα, και θα το πω αυτό στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα μείνει ήσυχα αν μας επιτεθείτε», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ομιλία του την Τρίτη. «Μην υπολογίζετε σε μια επανάληψη. Διότι δεν θα είναι επανάληψη, και εκείνη ήταν ήδη αρκετά ισχυρή. Αυτό θα είναι ένα διαφορετικό γεγονός, πολύ πιο ισχυρό.»

Η παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού έχει εξελιχθεί σε πολιτική καυτή «πατάτα» στο Ισραήλ.

Τα δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού που παρέμεναν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για μήνες είχαν φράξει το αεροδρόμιο σχεδόν εντελώς.

Αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα στο αποκορύφωμα του πολέμου, όταν ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ήταν σχεδόν κλειστός και πολλές αεροπορικές εταιρείες είχαν διακόψει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, με τον εναέριο χώρο να είναι πλέον ανοιχτός και τους Ισραηλινούς να αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, η παρουσία επιπλέον αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού που θα επιχειρούν από το αεροδρόμιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, αυτό θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμιο για τον συνασπισμό του Νετανιάχου.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρέγκεβ, στενή σύμμαχος του Νετανιάχου, άσκησε πιέσεις για την απομάκρυνση των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή, τουλάχιστον, για τον περιορισμό του αριθμού τους. Το Υπουργείο Άμυνας και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αντιτάχθηκαν σε αυτό.

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