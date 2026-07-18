Πόλεμος Ιράν - ΗΠΑ: Έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων, η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε για έβδομη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, με το Ιράν να προειδοποιεί για «συντριπτικά» αντίποινα

Πόλεμος Ιράν - ΗΠΑ: Έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων, η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ένταση εστιάζεται στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν απειλεί να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.
  • Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, με Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία να αναχαιτίζουν επιθέσεις.
  • Έρευνα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ευθύνονται για τον βομβαρδισμό σχολείου στη Μιναμπ που προκάλεσε 156 θανάτους, όμως η Ουάσινγκτον αρνείται την ευθύνη.
  • Η σύγκρουση κλιμακώνεται με κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης λόγω των διαδοχικών επιθέσεων και αντιποίνων.
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Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε για έβδομη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί πως θα απαντήσει με «συντριπτικά» αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης των πληγμάτων.

Η νέα φάση της έντασης επικεντρώνεται πλέον και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για την παγκόσμια μεταφορά ενέργειας. Ιρανικές αρχές έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων που θα επηρεάσουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

Έβδομη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, οι επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων συνεχίστηκαν για έβδομη ημέρα, με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι πρόκειται για πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που συνδέονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Ιρανοί αξιωματούχοι, από την πλευρά τους, έχουν προειδοποιήσει ότι εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, η απάντηση της χώρας θα είναι «ευρείας κλίμακας» και ιδιαίτερα σκληρή.

Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων σε χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν σειρά ιρανικών εναέριων επιθέσεων. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τυχόν συντρίμμια από αναχαιτισμένους πυραύλους ή drones.

Παράλληλα, το Κουβέιτ ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση με στόχο εγκαταστάσεις στο λιμάνι Αλ Αχμάντι, καθώς και κέντρο δεδομένων και επικοινωνιών. Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτίσει drones και πυραύλους, ενώ η Kuwait Airways προχώρησε σε αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων.

Στην Ιορδανία, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν δέκα ιρανικούς πυραύλους, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες προειδοποίηση πιθανού κινδύνου σε περιοχές της χώρας, χωρίς αρχικά να διευκρινίσει την αιτία. Αργότερα ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός έληξε στις περιοχές Αλ Χαρτζ και Γιανμπού.

Στο επίκεντρο η υπόθεση του βομβαρδισμού σχολείου στη Μιναμπ

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, συνεχίζεται η διεθνής συζήτηση γύρω από τον βομβαρδισμό σχολείου στη Μιναμπ του Ιράν.

Έρευνα του Sky News αναφέρει ότι ο βομβαρδισμός του σχολείου Σατζαρέχ Ταϊμπέχ στις 28 Φεβρουαρίου προκάλεσε τον θάνατο 156 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 120 μαθητές και ένα αγέννητο παιδί.

Σύμφωνα με την έρευνα, επτά ανεξάρτητοι ειδικοί που εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία εκτίμησαν ότι αυτά δείχνουν ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών για το πλήγμα. Η Ουάσινγκτον δεν έχει αποδεχθεί τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Η αντιπαράθεση έχει αυξήσει την ανησυχία για πιθανή επέκταση της σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η Τεχεράνη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα επηρεάσουν τη λειτουργία της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

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