Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για την πρόκριση στους τελικούς σε Αθήνα και Γκστάαντ

Η Μαρία Σάκκαρη κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνουν το Σάββατο (18/7) τις μάχες τους στα ημιτελικά των διοργανώσεων σε Αθήνα και Γκστάαντ, με στόχο την πρόκριση στους τελικούς.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς για την πρόκριση στους τελικούς σε Αθήνα και Γκστάαντ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Ημέρα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είναι το Σάββατο (18/7), καθώς η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικούν την πρόκρισή τους στους τελικούς των διοργανώσεων σε Αθήνα και Γκστάαντ, αντίστοιχα.

Η αρχή θα γίνει στην Ελβετία, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο στα ημιτελικά του EFG Swiss Open Gstaad, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στην Αθήνα, με τη Μαρία Σάκκαρη να κοντράρεται με την Αλίνα Κορνέεβα για μία θέση στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.

Σάκκαρη: Στόχος ο τελικός μπροστά στο ελληνικό κοινό

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση της Αθήνας, έχοντας αφήσει εκτός συνέχειας την Αλίσια Παρκς με 6-4, 6-3 στα προημιτελικά.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο4 του ταμπλό και με εξασφαλισμένη άνοδο στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης, θα βρει απέναντί της την 18χρονη Αλίνα Κορνέεβα (Νο90), η οποία προκρίθηκε στην τετράδα μετά τη νίκη της με 7-5, 6-3 επί της Τερέζα Βαλεντόβα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 στο Center Court του Stadion Sports Center, με έπαθλο μία θέση στον μεγάλο τελικό. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει την προσπάθεια της Σάκκαρη.

Τσιτσιπάς: Ένα βήμα πριν από την επιστροφή σε τελικό ATP

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιδιώξει να επιστρέψει σε τελικό ATP για πρώτη φορά έπειτα από 16 μήνες.

Αντίπαλός του θα είναι ο Αλεξάντερ Σεφτσένκο, Νο100 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον ημιτελικό να αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 14:30, έχοντας τηλεοπτική κάλυψη από το CosmoteSport6HD.

Οι δύο αθλητές έχουν συναντηθεί μία φορά στο ATP Tour, στο United Cup του 2025, όταν ο Καζάκος είχε επικρατήσει με 6-4, 7-6(0). Αυτή παραμένει η μοναδική ήττα του Τσιτσιπά απέναντι σε τενίστα από το Καζακστάν, με τον Έλληνα πρωταθλητή να διατηρεί συνολικό ρεκόρ 8-1 απέναντι σε αντιπάλους από τη συγκεκριμένη χώρα.

Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς έχει ήδη εξασφαλίσει άνοδο 13 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας στο Νο72, ενώ με πρόκριση στον τελικό θα ανέβει στο Νο65.

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